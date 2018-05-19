RarmaRadio для Windows

RarmaRadio 2.72

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Описание RarmaRadio 2.72Описание   Скачать RarmaRadio 2.72СКАЧАТЬ (12,08 Мб) Скриншоты RarmaRadio 2.72Скриншоты (6)   Статистика RarmaRadio 2.72Статистика   Отзывы о RarmaRadio 2.72Отзывы (13)  
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4.28 из 5, всего оценок - 50
  • Рейтинг программы - 4.28 из 5
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RarmaRadio - программа для прослушивания и записи интернет-радиостанций, а так же для просмотра TV-станций, вещающих через интернет. Обладает широким набором возможностей, обеспечивая комфортное прослушивание радиостанций и удобную запись транслируемых данных.
Программа содержит множество станций отсортированных на группы в зависимости от жанра, битрейта, сети и региона. Имеет функцию поиска станций, автоматически скачивает из Интернета информацию о проигрываемых песнях, включая альбомную графику и текст, и поддерживает подключение плагинов медиаплеера Winamp.
С помощью RarmaRadio можно слушая одну станцию, одновременно записывать несколько других, осуществлять запись интернет-вещания по расписанию, а также автоматически начинать запись, в случае если заиграла определенная композиция. При сохранении полученных аудио файлов RarmaRadio добавляет в них теги.

Что нового в RarmaRadio 2.72?
  • Исправлены мелкие ошибки.
Скриншоты RarmaRadio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $30.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 28 396
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
 Программа RarmaRadio отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе RarmaRadio

Sayid13 про RarmaRadio 2.69 [08-10-2014]

Всё есть но не получается добавить радиостанцию и список станций на латинском
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Danilkaaa про RarmaRadio 2.69 [16-06-2014]

I've download this program about 3-4 years before from another site and i'm now know, that music Hardstyle is good music..

Я скачал эту программу около 3-4 лет назад с другого сайта и теперь я знаю, что есть такая музыка, Хардстайл называется она мне нравится)

Вспоминаю моменты...эх, вернуть бы их!
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ЛЕНЯ про RarmaRadio 2.69 [01-06-2013]

ПРОГРАММА САМАЯ ЛУЧШАЯ ДАЖЕ НЕ ОЧЕМ ГОВОРИТЬ, А ТЕМ КОМУ ТАМ ВСЕ ТЯЖЕЛО КУПИТЕ ПАТЕФОН!
1 | | Ответить

nik про RarmaRadio 2.69 [29-04-2013]

Полностью поддерживаю makca, радио супер на все 100
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Юра про RarmaRadio 2.68.3 [19-12-2012]

ПОЛЬЗУЮСЬ 3 ГОДА САМОЕ ЛУЧШЕЕ МИРОВОЕ РАДИО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ!!!!!!!!!!ЕСТЬ ВСЕ!!!!!!
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