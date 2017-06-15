CintaNotes для Windows

CintaNotes 3.8

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Описание CintaNotes 3.8Описание   Скачать CintaNotes 3.8СКАЧАТЬ (4,99 Мб) Скриншоты CintaNotes 3.8Скриншоты (2)   Статистика CintaNotes 3.8Статистика   Отзывы о CintaNotes 3.8Отзывы (10)  
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5.00 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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CintaNotes — простой и удобный менеджер заметок, заточенный для удобного и быстрого создания текстовых записей. По нажатию горячей клавиши CintaNotes захватывает выделенный в любом приложении текст и делает из него заметку.

Также поддерживается:

  • быстрый поиск заметок по различным полям (по мере набора текста);
  • экспорт заметок в Unicode текст и XML;
  • сохранение URL страницы если текст из браузера
  • работа с тегами
  • не требует подключения к интернету, хранит заметки локально
Что нового в CintaNotes 3.8?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты CintaNotes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 6 575
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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Отзывы о программе CintaNotes

Денис про CintaNotes 2.9.3 [03-10-2015]

Просто. Удобно. Жаль за много категорий денег просят, хотя кряк найти можно.
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(ерж про CintaNotes 2.6.1 [19-07-2014]

Небольшое замечание: из резервной копии можно восстановить только саму заметку, но не её часть в виде удалённого текста заметки.
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Васян Pro про CintaNotes 2.5 [08-02-2014]

Чудесная программа! Лучший менеджер заметок и представить сложно. Портабл-версию можно закинуть в папку, которая синхронизируется например с Яндекс.Диском или дропбоксом, и ваши заметки будут с вами всегда! За такие программы даже появляется желание заплатить и отблагодарить разработчиков, но к счастью есть бесплатная версия :)
Русский язык в программе есть, в описании ошибочная информация!
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(ерж про CintaNotes 2.3 [24-07-2013]

Есть одно замечание в версии 2.3, при попытке создать ссылку в тексте (взял бесплатную (пробную) лицензию на 10 дней (версия PPO)).
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Рмах про CintaNotes 1.8.5 [01-12-2012]

Баз можно насоздавать хоть сотню штук на всех дисках, а потом загружать их в программу через меню Файл=>Открыть.
Прога классная на самом деле и удобная.
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