Capture. NET - небольшая, бесплатная и не требующая установки многофункциональная утилита-органайзер, объединяющая в себе множество возможностей

ModernAlert - программа, выполняющая роль будильника, таймера, напоминателя, секундомера. Кроме того, способна перезагружать и выключать компьютер в установленное

Стикеры - небольшое бесплатное приложение для создания заметок-напоминалок на рабочем столе в виде разноцветных стикеров. Присутствует возможность закреплять стикеры

Будильник 2.5.0.7

Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций. Например можно добавить запись с оповещением, о каком либо важном деле, и в

PNotes.NET 3.4.0.2

PNotes.NET - продвинутая программа для создания наклеек с напоминаниями на рабочем столе компьютера

Pichugin Organizer 4.0.2.253 / 3.3.1.137

Pichugin Organizer - менеджер напоминаний с простым настраиваемым интерфейсом. Содержит календарь с напоминаниями, быстро добавляемые записки(стикеры) и менеджер