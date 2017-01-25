Tor Browser Bundle для Windows

Tor Browser Bundle 6.5

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Tor Browser Bundle 6.5Описание   Скачать Tor Browser Bundle 6.5СКАЧАТЬ (48,55 Мб) Скриншоты Tor Browser Bundle 6.5Скриншоты (4)   Статистика Tor Browser Bundle 6.5Статистика   Отзывы о Tor Browser Bundle 6.5Отзывы (62)  
Оцените программу!
4.36 из 5, всего оценок - 174
  • Рейтинг программы - 4.36 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tor - поможет вам защититься от "анализа потока данных" — разновидности сетевого надзора, который угрожает персональной свободе и приватности, конфиденциальности бизнес контактов и связей.

Сервис обеспечивает защиту за счёт маршрутизации вашего сетевого трафика по распределённой сети серверов запущенных добровольцами со всего мира: это не даёт возможности внешнему наблюдателю отслеживающему ваше интернет-соединение узнать какие сайты вы посещаете, а также не даёт возможности сайту узнать ваше физическое местоположение.

Программа работает со многими существующими приложениями, включая веб-браузеры, системы мгновенного обмена сообщениями, клиенты удалённого доступа, и другие приложения использующие протокол TCP.

Сотни тысяч людей в мире используют Tor по разнообразным причинам: журналисты и блоггеры, организации по защите прав людей, работники правоохранительных органов, военнослужащие, корпорации, жители стран с репрессивными режимами, и просто обычные граждане.

Что нового в Tor Browser Bundle 6.5?
  • Обновлены переводы
  • Исправлены различные ошибки.
Скриншоты Tor Browser Bundle:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 147 594
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ - Браузеры - Мониторинг

Отзывы о программе Tor Browser Bundle

Андрей про Tor Browser Bundle 6.0.5 [15-11-2016]

Ребзя,помогите не могу установить на windows phone.это вообще реально?за ранее спасибо!!!
| | Ответить

тор про Tor Browser Bundle 6.0.5 [21-10-2016]

скачивайте браузер только с настоящего сайта и будет все работать ок
3 | | Ответить

Юрий про Tor Browser Bundle 5.5.4 [06-05-2016]

Ерунда все это.Сам TOR показывает один адрес ,хром и опера настоящий ,а сайт на котором работаешь другой,хотя нужно что бы показывал адрес TORa
1 | 2 | Ответить

ALEX про Tor Browser Bundle 5.5.4 [12-04-2016]

Из отзывов понял одно: Отдел 'K' найдёт и ВЫЕ..Т
| | Ответить

Вася про Tor Browser Bundle 5.5 [11-03-2016]

программа говно,капча каждые 2 минуты валазит,причём капча ватная,будешь по 15 минут её проходить,умрите разработчики,только на кони садите!
1 | | Ответить

Читать все отзывы (62) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Ashampoo WinOptimizer

VKMusic

Mozilla Firefox

ParkControl

Антивирус Касперского

Viber

KMPlayer

Opera

CheMax

WavePad

The Bat! Voyager

CCleaner

Google Earth

EMDB

Notepad++

Calibre

USDownloader

Snappy Driver Installer

Connectify

K-Lite Codec Pack

 
 