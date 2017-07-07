RAR для Mac

RAR 5.40 для Mac

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Описание RAR 5.40 для MacОписание   Скачать RAR 5.40 для MacСКАЧАТЬ (496 Кб) Скриншоты RAR 5.40 для MacСкриншоты (2)   Статистика RAR 5.40 для MacСтатистика   Отзывы о RAR 5.40 для MacОтзывы (4)  
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3.43 из 5, всего оценок - 28
  • Рейтинг программы - 3.43 из 5
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RAR - один из самых мощных и удобных архиваторов. Программа позволяет создавать архивы RAR практически любых размеров, содержащие неограниченное число файлов, поддерживает форматы RAR и ZIP, может выполнять все основные операции с форматами: 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, JAR, LZH, TAR, UUE, Z и ISO (CD-имиджи), а также умеет создавать самораспаковывающиеся архивы типа SFX. Архиватор автоматически распознает формат данных и выбирает лучший метод сжатия.

RAR обеспечивает полное управление файлами в архивах, восстановление повреждённых архивов, шифрование, создание самораспаковывающихся и многотомных архивов и многое другое. Очень прост в освоении и имеет удобный интерфейс.

Большой минус при всех возможностях -работать приходится пока через командную строку терминала т.к. отсутствует графический интерфейс.

Скриншоты RAR:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 73 135
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
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Отзывы о программе RAR

andrey про RAR for Mac OS X 4.20 [15-09-2013]

какой командой распаковать файл
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кирилл про RAR for Mac OS X 4.20 [24-04-2013]

фигня сломаная
| 1 | Ответить

nikto про RAR for Mac OS X 4.20 [07-11-2012]

ne rabotaet
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Бага про RAR for Mac OS X 4.01 [25-03-2012]

как удалить его
| 2 | Ответить

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