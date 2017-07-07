RAR - один из самых мощных и удобных архиваторов. Программа позволяет создавать архивы RAR практически любых размеров, содержащие неограниченное число файлов, поддерживает форматы RAR и ZIP, может выполнять все основные операции с форматами: 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, JAR, LZH, TAR, UUE, Z и ISO (CD-имиджи), а также умеет создавать самораспаковывающиеся архивы типа SFX. Архиватор автоматически распознает формат данных и выбирает лучший метод сжатия.

RAR обеспечивает полное управление файлами в архивах, восстановление повреждённых архивов, шифрование, создание самораспаковывающихся и многотомных архивов и многое другое. Очень прост в освоении и имеет удобный интерфейс.

Большой минус при всех возможностях -работать приходится пока через командную строку терминала т.к. отсутствует графический интерфейс.