Zipeg 2.9.3.1316 для Mac
Zipeg - неплохой бесплатный архиватор для Mac OS X, поддерживающий множество форматов архивов, в том числе такие как: ZIP, RAR, 7z, ARJ, LHA, TGZ, TAR и другие.
UnRarX 2.2 для Mac
UnRarX - архиватор для rar архивов. Позволяет распаковывать, создавать, восстанавливать поврежденные файлы и обрабатывать сразу группу архивов, до нескольких сотен
CreaDMG 1.7 для Mac
CreaDMG - программа предназначена для архивации данных в образы DMG или ISO с возможностью шифрования данных. Среди реализованных опций есть возможность выбора
RAR 5.20 для Mac
RAR - позволяет создавать архивы RAR практически любых размеров, содержащие неограниченное число файлов, поддерживает форматы RAR и ZIP, может выполнять все основные
RAR Expander 0.8.5b3 для Mac
RAR Expander - распаковщик работающий с RAR архивами в том числе запароленными. Поддерживает работу как с архивом в виде одного файла так и с разбитым на несколько
StuffIt Expander 15.0.4 для Mac
StuffIt Expander - может разархивировать архивы таких форматов как WinZip, 7zX, iShrink, SimplyRAR, RAR, Rarify, Rucksack, BetterZip, RarMachine, GUI Tar,