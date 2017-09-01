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Touchgrind для iOS

Touchgrind 1.6.0 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Touchgrind 1.6.0 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Touchgrind 1.6.0 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (34.8 Мб) Скриншоты Touchgrind 1.6.0 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика Touchgrind 1.6.0 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Touchgrind 1.6.0 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Touchgrind 1.6.0 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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4.94 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.94 из 5
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Touchgrind - в своем роде революционная 3D игра, которая использует multi-touch технологию для управления скейтом, что позволяет совершать разнообразные головокружительные трюки. Во время игры вы видите поверхность своего скейта сверху вниз. Для управления скейтом нужны лишь 2 пальца руки :).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Touchgrind:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $4.99
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 574
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Симуляторы
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Отзывы о программе Touchgrind

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