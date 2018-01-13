Clean for VK 2.0.1 для iPhone, iPad
Clean for VK - приложение, которое предназначено для автоматизации очистки страниц пользователей социальной сети ВКонтакте от разнообразного мусора и нежелательного
КиноПоиск 4.4.1 для iPhone, iPad
КиноПоиск - одно из лучших приложений для всех киноманов, в котором содержится огромная библиотека информации о всем, что связано с киноиндустрией
Foursquare 11.2 для iPhone
Foursquare - интересное геолокационное приложение, которое поможет найти пользователю самые интересные места на планете Земля
Aviasales 5.1 для iPhone, iPad
Aviasales - приложение от одноименного сервиса поиска самых выгодных и дешевых авиабилетов по 728 авиакомпаниям, с учетом чартерных и бюджетных рейсов
Рифмы - Словарь русских рифм 3.4 для iPhone, iPad
Рифмы - Словарь русских рифм - генератор рифм, основанный на онлайновом сервисе подбора рифм Rifmovnik.ru, с помощью которого можно быстро подобрать нужную рифму,
Хоббитека 1.0.10 для iPad
Хоббитека - огромная база интерактивных самоучителей по рукоделию из подручных материалов интересных и необычных подарков, элементов интерьера, украшений и других