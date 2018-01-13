Showtimes - определяет ваше местоположение через GPS датчик и выдает информацию о том, какие фильмы будут идти в самых ближайших от вас кинотеатрах. Для выбранного кинотеатра программа укажет к нему путь на карте. Программа выдает имена актеров учавствующих в фильме, рейтинг фильма, отзывы о фильме кинокритиков, может показывать анонсы фильмов.

Вы можете загрузить рекламный ролик фильма и просмотреть его. Можно выбрать любимые кинотеатры, тогда программа будет показывать информацию о текущих и будущих фильмах сразу с выбранных кинотеатров.