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Showtimes для iOS

Showtimes 5.4.2 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Showtimes 5.4.2 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Showtimes 5.4.2 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (12.3 Мб) Скриншоты Showtimes 5.4.2 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Showtimes 5.4.2 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Showtimes 5.4.2 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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Showtimes  - определяет ваше местоположение через GPS датчик и выдает информацию о том, какие фильмы будут идти в самых ближайших от вас кинотеатрах. Для выбранного кинотеатра программа укажет к нему путь на карте. Программа выдает имена актеров учавствующих в фильме, рейтинг фильма, отзывы о фильме кинокритиков, может показывать анонсы фильмов.

Вы можете загрузить рекламный ролик фильма и просмотреть его. Можно выбрать любимые кинотеатры, тогда программа будет показывать информацию о текущих и будущих фильмах сразу с выбранных кинотеатров.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Showtimes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 547
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Путеводители - GPS
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Отзывы о программе Showtimes

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