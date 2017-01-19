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OpenTable для iOS

OpenTable 10.9.0 для iPhone, iPad, iPod

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Описание OpenTable 10.9.0 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать OpenTable 10.9.0 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (130 Мб) Скриншоты OpenTable 10.9.0 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика OpenTable 10.9.0 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о OpenTable 10.9.0 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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OpenTable - позволяет легко и быстро заказать столик в рестаране в районе вашего текущего местоположения или в любом другом месте по вашему желанию прямо с iPhone или iPod Touch. Предварительно нужно создать аккаунт на сайте сервиса OpenTable.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты OpenTable:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 2.x, iOS 3.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 327
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе OpenTable

Admin

Отзывов о программе OpenTable 10.9.0 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

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