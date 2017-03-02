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5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 The Weather Channel - программа выдает максимально подробную информацию о погодных условиях в месте вашего нахождения. На карте будет отмечено Ваше местонахождение и обозначены погодные условия, перемещения атмосферных фронтов и т.п. Выдается информация о температуре, осадках, скорости и силе ветра, наличие туманов и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app