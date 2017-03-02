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The Weather Channel для iOS

The Weather Channel 8.8 для iPhone, iPad, iPod

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Описание The Weather Channel 8.8 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать The Weather Channel 8.8 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (186 Мб) Скриншоты The Weather Channel 8.8 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика The Weather Channel 8.8 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о The Weather Channel 8.8 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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The Weather Channel - программа выдает максимально подробную информацию о погодных условиях в месте вашего нахождения. На карте будет отмечено Ваше местонахождение и обозначены погодные условия, перемещения атмосферных фронтов и т.п. Выдается информация о температуре, осадках, скорости и силе ветра, наличие туманов и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты The Weather Channel:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 593
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода

Отзывы о программе The Weather Channel

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