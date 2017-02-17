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Google Mobile App для iOS

Google Mobile App 23.0 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Google Mobile App 23.0 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Google Mobile App 23.0 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (180 Мб) Скриншоты Google Mobile App 23.0 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (1)   Статистика Google Mobile App 23.0 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Google Mobile App 23.0 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (1)  Видеоролик к программе Google Mobile App 23.0 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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4.40 из 5, всего оценок - 37
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Google Mobile App - избавит вас от необходимости вводить вручную слова для поиска информации в поисковой системе Google.com. Теперь искать данные можно с помощью голоса. Пока программа распознает только английский язык, причем желательно с северо-американским акцентом, но в будущем запланирована поддержка других распространенных языков.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Mobile App:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 995
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Голос

Отзывы о программе Google Mobile App

Алекс про Google Mobile App 0.3.400.2316 для iPhone [24-12-2010]

шняга
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