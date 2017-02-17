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4.40 из 5, всего оценок - 37 Рейтинг программы - 4.40 из 5

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5 Google Mobile App - избавит вас от необходимости вводить вручную слова для поиска информации в поисковой системе Google.com. Теперь искать данные можно с помощью голоса. Пока программа распознает только английский язык, причем желательно с северо-американским акцентом, но в будущем запланирована поддержка других распространенных языков. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app