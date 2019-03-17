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ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 для Windows

ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 11.2.7

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Описание ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 11.2.7Описание   Скачать ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 11.2.7СКАЧАТЬ (65,1 Мб) Скриншоты ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 11.2.7Скриншоты (1)   Статистика ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 11.2.7Статистика   Отзывы о ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 11.2.7Отзывы (31)  
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4.28 из 5, всего оценок - 227
  • Рейтинг программы - 4.28 из 5
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ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 (Windows 7 Codecs) - набор кодеков и декодеров, предназначенный для беспроблемного проигрывания видео в ОС Windows 7/8/10.

В отличие от аналогичного пакета кодеков для Windows Vista, эта программа не содержит никаких дополнительных проигрывателей и не меняет системные ассоциации файлов по умолчанию. Кроме того, при установке он автоматически удалит уже установленные кодеки и заменит их собственными из комплекта для обеспечения лучшей совместимости.

Что нового в ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 11.2.7?
  • Обновлены LAV фильтры до версии 0.74
  • Обновлены фильтры MPC-BE до версии 1.5.3.4462
  • Обновлен MediaInfo DLL до версии 18.12
  • Обновлен Icaros до версии 3.1
  • Обновлен кодек x265vfw до версии 3.0
  • Исправлено зависание обновлений при установке
  • Полная поддержка 3D-воспроизведения
ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 135 275
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры
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Отзывы о программе ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10

Заглянувший про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.7.5 [16-09-2014]

Последняя версия стала работать корректно. Нравится лучше "К-Лайта" по причине того что не суёт свой нос в ассоциацию файлов.
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fla123 про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.6.3 [27-05-2014]

А мне не нравится эта программа.Скачала все тормозит.Не совутую
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BOB про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.6.3 [26-05-2014]

Говнософта через край влезло, хотя и галки снимал. Отключишь один говнософт, без спроса получишь другой. amigo с тобой полностью согласен: "Гвоздь ржавый в башку забить здоровенный надо тому говнокодеру, шо эту шнягу высрал.
Вобщем не качайте народ это гавно.".
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Nunaher про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.4.9 [27-02-2014]

Как описал программку amigo - Говно и шняга прога.
Стоял K-Lite_Codec_Pack, на Семёре - путём всё работало.
Решил попробовать Windows 7 Codecs 4.1.2, весь ублевался, уже с установки, напичканной всяким говно-реламным софтом.
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Надо при установки программ , не тупо жать - ДАЛЕЕ , а читать и отменять принятие установок разного побочного софта.
если руки из за....цы растут , то это к Хирургу обращаться надо.
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amigo про Windows 7 Codecs 4.1.2 [20-05-2013]

Говно и шняга прога.
Стоял K-Lite_Codec_Pack, на Семёре - путём всё работало.
Решил попробовать Windows 7 Codecs 4.1.2, весь ублевался, уже с установки, напичканной всяким говно-реламным софтом.
Когда поставил - ублевался ещё больше. Самое первое и запоминающееся - в Nero ShowTime, почти все мои фильы стали вверх тормашками показываться. И так , по мелочи - куча мелкораздражающих артефактов. Дальше хз, не ковырял, этого говнокодека вытерпел не больше 5и минут. Вынес на х. Процесс удаления - то же не из самых приятных.
Вернул K-Lite_Codec_Pack - всё путём, не нарадуюсь.
Гвоздь ржавый в башку забить здоровенный надо тому говнокодеру, шо эту шнягу высрал.
Вобщем не качайте народ это гавно.
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