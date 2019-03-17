|
ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 11.2.7
|
|
|
|Оцените программу!
4.28 из 5, всего оценок - 227
|
- Рейтинг программы - 4.28 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 (Windows 7 Codecs) - набор кодеков и декодеров, предназначенный для беспроблемного проигрывания видео в ОС Windows 7/8/10.
В отличие от аналогичного пакета кодеков для Windows Vista, эта программа не содержит никаких дополнительных проигрывателей и не меняет системные ассоциации файлов по умолчанию. Кроме того, при установке он автоматически удалит уже установленные кодеки и заменит их собственными из комплекта для обеспечения лучшей совместимости.
|
|Что нового в ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 11.2.7?
- Обновлены LAV фильтры до версии 0.74
- Обновлены фильтры MPC-BE до версии 1.5.3.4462
- Обновлен MediaInfo DLL до версии 18.12
- Обновлен Icaros до версии 3.1
- Обновлен кодек x265vfw до версии 3.0
- Исправлено зависание обновлений при установке
- Полная поддержка 3D-воспроизведения
|
|
ТОП-сегодня раздела "Кодеки, декодеры"
K-Lite Codec Pack 14.8.4
K-Lite Codec Pack - универсальный "must have" набор кодеков, фильтров и инструментов для воспроизведения и обработки абсолютно любых мультимедийных файлов.
ВидеоМАСТЕР 12.0
ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого
Windows 7 Codec Pack 4.2.3
Windows 7 - набор самых необходимых кодеков для просмотра видео наиболее популярных форматов, а также прослушивания аудио файлов. В состав пакета вошли такие
Windows 10 Codec Pack 2.1.4
Пакет всех самых необходимых кодеков, фильтров и плагинов для безпроблемного и комфортного воспроизведения аудио и видео файлов. Присутствует поддержка различных
Media Player Codec Pack 4.5.2
Media Player Codec Pack - пакет кодеков для воспроизведения практически всех современных аудио и видео форматов, включая XCD, VCD, SVCD и DVD. Включает в себя
x264 Video Codec r2969
x264 Video Codec - бесплатный кодек для кодирования и высококачественного сжатия видеопотоков в формат H.264/MPEG-4 AVC. Присутствует возможность управления
|
|
Отзывы о программе ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10
Заглянувший про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.7.5 [16-09-2014]
Последняя версия стала работать корректно. Нравится лучше "К-Лайта" по причине того что не суёт свой нос в ассоциацию файлов.
1 | 1 | Ответить
fla123 про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.6.3 [27-05-2014]
А мне не нравится эта программа.Скачала все тормозит.Не совутую
| | Ответить
BOB про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.6.3 [26-05-2014]
Говнософта через край влезло, хотя и галки снимал. Отключишь один говнософт, без спроса получишь другой. amigo с тобой полностью согласен: "Гвоздь ржавый в башку забить здоровенный надо тому говнокодеру, шо эту шнягу высрал.
Вобщем не качайте народ это гавно.".
| | Ответить
Nunaher про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.4.9 [27-02-2014]
Как описал программку amigo - Говно и шняга прога.
Стоял K-Lite_Codec_Pack, на Семёре - путём всё работало.
Решил попробовать Windows 7 Codecs 4.1.2, весь ублевался, уже с установки, напичканной всяким говно-реламным софтом.
************************************
Надо при установки программ , не тупо жать - ДАЛЕЕ , а читать и отменять принятие установок разного побочного софта.
если руки из за....цы растут , то это к Хирургу обращаться надо.
| | Ответить
amigo про Windows 7 Codecs 4.1.2 [20-05-2013]
Говно и шняга прога.
Стоял K-Lite_Codec_Pack, на Семёре - путём всё работало.
Решил попробовать Windows 7 Codecs 4.1.2, весь ублевался, уже с установки, напичканной всяким говно-реламным софтом.
Когда поставил - ублевался ещё больше. Самое первое и запоминающееся - в Nero ShowTime, почти все мои фильы стали вверх тормашками показываться. И так , по мелочи - куча мелкораздражающих артефактов. Дальше хз, не ковырял, этого говнокодека вытерпел не больше 5и минут. Вынес на х. Процесс удаления - то же не из самых приятных.
Вернул K-Lite_Codec_Pack - всё путём, не нарадуюсь.
Гвоздь ржавый в башку забить здоровенный надо тому говнокодеру, шо эту шнягу высрал.
Вобщем не качайте народ это гавно.
| | Ответить
|Читать все отзывы (31) / Добавить отзыв
|