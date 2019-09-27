Atomic Fart Free

iSpank для iPhone, iPad, iPod
iSpank - превращает ваш iPhone в хлыст. Если вы встряхнете iPhone имитируя удар хлыстом, то услышите звук хлыста. Эта программа может служить для приколов
Yumm для iPad
Yumm - игра на скорость реакции для iPad. Симпатичный зубастик предлагает положить свой палец ему в рот. Если вы успеете убрать палец до того как он закроет рот, а
Говорящий Путин для iPhone, iPad
Говорящий Путин - в Вашем iOS-устройстве поселился Владимир Владимирович Путин, с которым можно не только поговорить "за жизнь", но и поиграть в занимательные игры
АйДаПрикол :) для iPad
АйДаПрикол :) - небольшая программа, которая собирает в одном месте интересные приколы и шутки. В основном это фотографии всяких забавных случаев и мега жести. За
Ultrasonic Repeller для iPad, iPhone, iPod
Ultrasonic Repeller - по заверениям автора программы, она может защищать от набегов тараканов, крыс, комаров, воздействовать на собак и людей
Угадай мелодию 2.2.10 для iPhone, iPad
Угадай мелодию - отличная развлекательная игра для всех меломанов, в которой нужно показать свои глубокие музыкальные познания