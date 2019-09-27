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Atomic Fart Free для iOS

Atomic Fart Free 3.2.6 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Atomic Fart Free 3.2.6 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Atomic Fart Free 3.2.6 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (17.97 Мб) Скриншоты Atomic Fart Free 3.2.6 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Atomic Fart Free 3.2.6 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Atomic Fart Free 3.2.6 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Atomic Fart Free 3.2.6 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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3.40 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.40 из 5
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Atomic Fart Free - программа издает большое количество вариаций того, что в простонародье называется "пердеж". Вы можете прослушать так называемые "пуки" как по списку так и в режиме случайного "пука". Хотя звуки, которые издает программа, пуками сложно назвать - самый настоящий пердеж...

Atomic Fart Free имеет 2 режима самовоспроизведения звуков. Первый - устанавливаете таймер, максимум на 2 минуты, и по истечению времени программа издает звук. Второй - программа издаст звук если iPhone будет сдвинут или его встряхнут т.е. любое движение спровоцирует воспроизведение звука. В режиме барабанов можно почувствовать себя ДиДжеем и сыграть композицию из пуков. 5 разноцветных барабанов имеют одинаковые предустановленные звуки и 1 в правом верхнем углу воспроизводит звук случайной выборкой.

Интересно как эти звуки записывали. Веселого вам времяпрепровождения!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Atomic Fart Free
Atomic Fart Free
Atomic Fart Free
Atomic Fart Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 905
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПриколы, шутки
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Отзывы о программе Atomic Fart Free

Admin

Отзывов о программе Atomic Fart Free 3.2.6 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

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