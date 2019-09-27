Atomic Fart Free - программа издает большое количество вариаций того, что в простонародье называется "пердеж". Вы можете прослушать так называемые "пуки" как по списку так и в режиме случайного "пука". Хотя звуки, которые издает программа, пуками сложно назвать - самый настоящий пердеж...



Atomic Fart Free имеет 2 режима самовоспроизведения звуков. Первый - устанавливаете таймер, максимум на 2 минуты, и по истечению времени программа издает звук. Второй - программа издаст звук если iPhone будет сдвинут или его встряхнут т.е. любое движение спровоцирует воспроизведение звука. В режиме барабанов можно почувствовать себя ДиДжеем и сыграть композицию из пуков. 5 разноцветных барабанов имеют одинаковые предустановленные звуки и 1 в правом верхнем углу воспроизводит звук случайной выборкой.



Интересно как эти звуки записывали. Веселого вам времяпрепровождения!