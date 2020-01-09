Sudoku Challenge HD

Junes Journey 1.36.1 для Android
Захватывающий виртуальный детектив для Android, благодаря которому можно отдохнуть от повседневных забот и окунуться в мир расследований, тайн и коварных интриг.
Часовщик: три в ряд 39.111.0 для Android
Захватывающая бесплатная игра для Android в жанре "три в ряд", в которой игроку необходимо спасти город от злых чар старого Часовщика и вернуть жизнь на улицы
Сокровища Пиратов 2.0.0.63 для Android
Бесплатная головоломка в жанре "три в ряд", которая окунет игрока с головой в пиратскую романтику. Тут будут и старинные карты с кладом, сокровища и драгоценности, а
Своя Игра 1.0.8 для Android
Своя Игра - бесплатная игра для Android, которая основана на одноименной популярной телевизионной викторине
Упражнения для мозга - математические задачи 2.0.9 для Android
Уникальный и увлекательный способ потренировать свои математические способности! Программа представляет собой персонального тренера для мозга, с помощью которого
Dig Out!: Короли подземелий 2.8.1 для Android
Бесплатная аркадная головоломка для Android, в которой игроку предстоит побыть землекопом и добраться до вожделенных сокровищ короля. Опускайтесь как можно глубже,