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Sudoku Challenge HD для Android

Sudoku Challenge HD 2.9 для Android

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Описание Sudoku Challenge HD 2.9 для AndroidОписание   Скачать Sudoku Challenge HD 2.9 для AndroidСКАЧАТЬ (3,13 Мб) Скриншоты Sudoku Challenge HD 2.9 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Sudoku Challenge HD 2.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sudoku Challenge HD 2.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Sudoku Challenge HD — отличная реализация классической японской игры Судоку для платформы Android.

Очень удобно реализовано решение заданий, поддерживается несколько уровней сложности. При выходе сохраняется состояние игры, которое восстанавливается при следующем запуске Sudoku Challenge. Можно потренироваться на поле размером 4х4 клетки.

Игра оптимизирована для смартфонов, планшетов и Google TV, работает в портретном и альбомном режимах и научит основным правилам в самом начале. 

Sudoku Challenge HD
Sudoku Challenge HD
Sudoku Challenge HD
Sudoku Challenge HD
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)3 / 5 954
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические - Настольные
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Отзывы о программе Sudoku Challenge HD

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