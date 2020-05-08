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ПиМаркет Одежда для Windows

ПиМаркет Одежда 8.49

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Описание ПиМаркет Одежда 8.49Описание   Скачать ПиМаркет Одежда 8.49СКАЧАТЬ (17,71 Мб) Скриншоты ПиМаркет Одежда 8.49Скриншоты (8)   Статистика ПиМаркет Одежда 8.49Статистика   Отзывы о ПиМаркет Одежда 8.49Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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ПиМаркет Одежда и Обувь - программа для учета товара, различающегося по размерам или расцветкам: одежды, обуви, белья и т.п. С помощью программы пользователь сможет получать наглядную и достоверную информацию о наличии товара, прибыли, закупках, ценниках и прайс-листах, внутренних накладных и многое др.

Основные возможности программы:

  • Ведение учета операций с товаром (поступление товара, реализация товара, возврат товара покупателем, обмен товара покупателем, возврат товара поставщику).
  • Ведение учёта по расходам на зарплату, рекламу, транспорт и т.п.
  • Печать 10 видов ценников и прайс-листов с Вашим логотипом.
  • Учёт доходов от услуг.
  • Анализ самых продаваемых товаров и планирование закупок.
  • Анализ продаж с помощью графиков и диаграмм.
  • Учет по нескольким торговым точкам.
  • Возможность редактировать отчеты и ценники.
  • Ввод поступлений товара разных размеров упаковками (коробками).
  • Возможна работа со сканером штрих-кодов.
  • Импорт накладных и прайс-листов.
  • Экспорт в Word, Excel, HTML.
  • Поддержка работы по локальной сети.
ПиМаркет Одежда
ПиМаркет Одежда
ПиМаркет Одежда
ПиМаркет Одежда
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1500 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 032
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля
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Отзывы о программе ПиМаркет Одежда

из нашей микро деревни про ПиМаркет Одежда 5.0.1 [11-12-2014]

Интересная программа .
7 | 2 | Ответить

Дрон про ПиМаркет Одежда 5.0.1 [14-09-2011]

Клевая прога. Уже год юзаю! Простая как три копейки и вполне функциональная.
5 | 2 | Ответить

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