ПиМаркет Одежда и Обувь - программа для учета товара, различающегося по размерам или расцветкам: одежды, обуви, белья и т.п. С помощью программы пользователь сможет получать наглядную и достоверную информацию о наличии товара, прибыли, закупках, ценниках и прайс-листах, внутренних накладных и многое др.
Основные возможности программы:
Ведение учета операций с товаром (поступление товара, реализация товара, возврат товара покупателем, обмен товара покупателем, возврат товара поставщику).
Ведение учёта по расходам на зарплату, рекламу, транспорт и т.п.
Печать 10 видов ценников и прайс-листов с Вашим логотипом.
Учёт доходов от услуг.
Анализ самых продаваемых товаров и планирование закупок.
Анализ продаж с помощью графиков и диаграмм.
Учет по нескольким торговым точкам.
Возможность редактировать отчеты и ценники.
Ввод поступлений товара разных размеров упаковками (коробками).