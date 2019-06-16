1Click Uninstaller для Windows

1Click Uninstaller 3.0

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Описание 1Click Uninstaller 3.0Описание   Скачать 1Click Uninstaller 3.0СКАЧАТЬ (3,95 Мб) Скриншоты 1Click Uninstaller 3.0Скриншоты (1)   Статистика 1Click Uninstaller 3.0Статистика   Отзывы о 1Click Uninstaller 3.0Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
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1Click Uninstaller – бесплатная и очень простая в использовании утилита для быстрого удаления программ. Стандартные методы деинсталляции программ через меню “Пуск - Программы” и через “Панель Управления – Установка/Удаление Программ” занимают некоторое время. С помощью 1Click Uninstaller, вы сделаете это всего с одним кликом мышки. 1Click Uninstaller поможет сохранить ваше время делая процесс деинсталляции очень быстрым и легким.

Что нового в 1Click Uninstaller 3.0?
  • Проверка и удаление остаточных данных после удаления программы
  • Удаление программ через контекстное меню ярлыка программы
  • Улучшено отображение иконок
  • Исправлены мелкие ошибки
1Click Uninstaller
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 543
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы
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Отзывы о программе 1Click Uninstaller

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