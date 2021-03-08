Microinvest Склад Pro Light для Windows
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: 199 EUR
|Версия:
|3.07.072 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Болгарский
|Разработчик:
|microinvest
|Категория:
|Торговля
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 113 | Статистика
|Размер:
|37,4 Мб
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Microinvest Склад Pro Light - предназначен для автоматизации рабочего места кассира-АРМ. Служит для ведения продаж в загруженном торговом объекте и попадает в категорию Front Office, т.е. продукт для обслуживания конкретного клиента. Оптимизирован для работы с баркодами, поддерживает дисплей покупателя, кассовый аппарат и прямое управление принтерами. Подключаемое оборудование: официантсткие станции, кассовые станции, POS-терминалы, фискальные регистраторы, стандартные принтеры печати, принтеры печати штрих-кодов, весы, сканеры, устройства проверки цены и др.
В зависимости от профессионального предназначения работает в двух режимах: Microinvest Склад Pro Light - Ресторан и Microinvest Склад Pro Light - Торговый Объект.
Режим "Ресторан" - предназначен для автоматизации на предприятии ресторанного бизнеса (рестораны, фаст-фуды, фри-фло, кейтеринг, кофейни, бары и др.), поддерживает все операции, связанные с закупкой, хранением и продажей товара, закупкой и переработкой полуфабрикатов, приготовлением и реализацией блюд и, связанными с этим, операциями взаиморасчетов с покупателями и поставщиками. Для каждой категории пользователей указывается роль в системе, определяется набор прав и интерфейсов.
Режим "Торговый объект" - является системой управления розничным магазином и предназначен для автоматизации магазинов (самообслуживания и/или прилавочной торговли). Для каждой категории пользователей указывается роль в системе, определяется набор прав и интерфейсов.
Возможности продукта:
- поддержка базы данных продукта Microinvest Склад Pro, что позволяет обрабатывать и анализировать выполненные продажи;
- работа в режиме клиент-сервер;
- поддержка большой нагрузки, большой номенклатуры и большого количества операций;
- управление дисплеем покупателя, электронными весами и кассовыми аппаратами;
- прямое управление принтерами;
- выдача накладных и фактур.
- со списком измнений можно ознакомиться здесь: http://microinvest.su/SoftwareProducts/ChangeLog?productID=49
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