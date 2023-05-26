IPInfoOffline для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.70 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 854 | Статистика
Размер:1,12 Мб
IPInfoOffline скриншот № 1

IPInfoOffline - небольшая утилита, позволяющая просматривать информацию об IP-адресах без подключения к Интернету.

Для каждого IP адреса отображается следующая информация: блок адресов IP, полученных у региональных регистраторов (RIPE, ARIN, APNIC, LACNIC или AfriNIC), дата присвоения IP, название и код страны. Полученную информацию можно копировать в буфер обмена, или сохранить его в текстовый, HTML, XML, CSV файл.

Что нового в IPInfoOffline 1.70?
  • Исправлены ошибки
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