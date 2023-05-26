IPInfoOffline для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.70 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 854 | Статистика
|Размер:
|1,12 Мб
IPInfoOffline - небольшая утилита, позволяющая просматривать информацию об IP-адресах без подключения к Интернету.
Для каждого IP адреса отображается следующая информация: блок адресов IP, полученных у региональных регистраторов (RIPE, ARIN, APNIC, LACNIC или AfriNIC), дата присвоения IP, название и код страны. Полученную информацию можно копировать в буфер обмена, или сохранить его в текстовый, HTML, XML, CSV файл.
- Исправлены ошибки
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