IPInfoOffline - небольшая утилита, позволяющая просматривать информацию об IP-адресах без подключения к Интернету.

Для каждого IP адреса отображается следующая информация: блок адресов IP, полученных у региональных регистраторов (RIPE, ARIN, APNIC, LACNIC или AfriNIC), дата присвоения IP, название и код страны. Полученную информацию можно копировать в буфер обмена, или сохранить его в текстовый, HTML, XML, CSV файл.