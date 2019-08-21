Программы для Windows » Сети » Администрирование » Регистрация заявок IT 6.9.1
Регистрация заявок IT для Windows

Регистрация заявок IT 6.9.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Регистрация заявок IT 6.9.1Описание   Скачать Регистрация заявок IT 6.9.1СКАЧАТЬ (27,7 Мб) Скриншоты Регистрация заявок IT 6.9.1Скриншоты (8)   Статистика Регистрация заявок IT 6.9.1Статистика   Отзывы о Регистрация заявок IT 6.9.1Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.16 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Регистрация заявок IT - это Help Desk система, которая предназначена для регистрации и отслеживания заявок от пользователей в локальной сети. Обладает простым интерфейсом, который будет понятен любому пользователю и не требует специального обучения. Администратору и исполнителям предоставляется удобный механизм контроля поступивших заявок, а каждому пользователю - возможность мониторить состояния своей заявки.

Основные возможности приложения:

  • Регистрация и отслеживание заявок от пользователей в локальной сети TCP/IP (поддержка удаленных соединений)
  • 3 уровня описания заявок
  • Редактируемая база знаний
  • Клиент-Серверная технология (3 программных модуля). Возможность отправлять заявки выбранному исполнителю
  • Авторизация
  • Возможность формирования отчетов на основании полученных заявок
  • Уведомление по e-mail
  • Возможность отправлять файлы
  • Возможность создавать задачи с привязкой к поступившим заявкам
  • Календарь. Просмотр заявок и задач на текущий день или на любой другой день
  • Отправка мгновенных сообщений активным клиентам
  • Карточка заявки. Формирование и печать карточки заявки
  • 4 типа пользователей программы.
    • Клиенты - пользователи сети, которые передают заявки
    • Администраторы/диспетчеры - это пользователи, которые могут просматривать заявки, назначать исполнителей, изменять статус
    • Исполнители - это пользователи, которые могут просматривать заявки, которые поступили именно к ним и изменять их статус и описание
    • Наблюдатели - это пользователи, которые могут просматривать все заявки и создавать отчеты
Что нового в Регистрация заявок IT 6.9.1?
  • добавлена возможность "тихого" первого запуска программы "Клиент" с помощью параметра QSTART;
  • добавлено описание всех настроек в файлах settings.ini всех модулей;
  • добавлен новый отчет "Статистика по принятым заявкам";
  • исправлена ошибка с выводом на печать значений переменных DATE_BEGIN и DATE_END в сложных отчетах;
  • исправлены другие мелкие ошибки.
Регистрация заявок IT
Регистрация заявок IT
Регистрация заявок IT
Регистрация заявок IT
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 4400 руб.
Ограничение в работе программы25 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 793
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование - Мониторинг
ТОП-сегодня раздела "Администрирование"
 

TeamViewer 14.4.2669

TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и AES-шифрованием

AnyDesk 5.2.2

AnyDesk - бесплатное приложение, которое предназначено для удаленного доступа к компьютеру. Присутствует возможность администрирования, доступ ко всем файлам,

Radmin 3.5.2.1

Radmin - это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы Windows, которая позволяет полноценно работать сразу на нескольких

Supremo 3.4.0.1141

Supremo - инструмент для удаленного управления другим компьютером, который станет хорошим помощником для администрирования сетей, обеспечения технической поддержки

TeamViewer QuickSupport 14.4.2669

TeamViewer QuickSupport - небольшой, удобный и простой модуль клиента TeamViewer, который мгновенно запускается и не требует отдельной установки, а также прав

LanSpy 2.0.1.159

LanSpy — это сканер компьютеров в сети, который позволяет получить различную информацию о компьютере

скачать Adguard

Отзывы о программе Регистрация заявок IT

Антон про Регистрация заявок LAN 2.8.1 [20-07-2011]

В этой программе хорошо реализована функция как заявок, так и задач. Актуально, когда нужно назначать исполнителям различные задачи с привязкой к заявкам. Соответственно есть контроль.
1 | | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 