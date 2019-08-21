Регистрация заявок IT

Radmin - это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы Windows, которая позволяет полноценно работать сразу на нескольких

AnyDesk - бесплатное приложение, которое предназначено для удаленного доступа к компьютеру. Присутствует возможность администрирования, доступ ко всем файлам,

TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и AES-шифрованием

Supremo 3.4.0.1141

Supremo - инструмент для удаленного управления другим компьютером, который станет хорошим помощником для администрирования сетей, обеспечения технической поддержки

TeamViewer QuickSupport 14.4.2669

TeamViewer QuickSupport - небольшой, удобный и простой модуль клиента TeamViewer, который мгновенно запускается и не требует отдельной установки, а также прав

LanSpy 2.0.1.159

LanSpy — это сканер компьютеров в сети, который позволяет получить различную информацию о компьютере