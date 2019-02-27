AM-DeadLink - бесплатная утилита, которая ищет битые и повторяющиеся ссылки в Избранном различных веб-браузеров. Самостоятельно проверяет все ссылки на доступность, будь то корневой каталог сайта или внутренняя страница. В случае обнаружения неработающей ссылки она удаляется из каталога.

Работает с закладками в браузерах Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome. Есть возможность поиска нерабочих ссылок в файлах HTML и URL-адресов, "подсветки" ошибок и предупреждений в Избранном цветом. Таким образом, можете быть уверены в том, что, открыв страницу, на которой давно не были, вы не увидите стандартную "Ошибку 404" или сообщение о том, что сайт закрыт навсегда.