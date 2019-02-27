AM-DeadLink 4.8
Оцените программу! 4.45 из 5, всего оценок - 9
Рейтинг программы - 4.45 из 5
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AM-DeadLink - бесплатная утилита, которая ищет битые и повторяющиеся ссылки в Избранном различных веб-браузеров. Самостоятельно проверяет все ссылки на доступность, будь то корневой каталог сайта или внутренняя страница. В случае обнаружения неработающей ссылки она удаляется из каталога.
Работает с закладками в браузерах Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome. Есть возможность поиска нерабочих ссылок в файлах HTML и URL-адресов, "подсветки" ошибок и предупреждений в Избранном цветом. Таким образом, можете быть уверены в том, что, открыв страницу, на которой давно не были, вы не увидите стандартную "Ошибку 404" или сообщение о том, что сайт закрыт навсегда.
Что нового в AM-DeadLink 4.8?
Скриншоты AM-DeadLink:
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Отзывы о программе AM-DeadLink
Знаток
про AM-DeadLink 4.7 [02-09-2018]
>>В случае обнаружения неработающей ссылки она удаляется из каталога
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Сергей
про AM-DeadLink 4.7 [30-10-2015]
Согласен с Вадимом и вадимом. Находит битые ссылки и ссылки дубликаты, но удалять их сама не может. А если их(ссылок) сотня. Удалять через свой браузер очень неудобно и долго.
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Вадим
про AM-DeadLink 4.7 [14-10-2015]
Насколько я понял из справки к программе, она больше не поддерживается и функция удаления закладок больше не работает. Можно только посмотреть, а удалять уже в браузере.
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вадим
про AM-DeadLink 4.6 [08-05-2015]
ни хрена толку от этой проги - в Опере нашла битые и неработающие ссылки но функции удаления как показано на скриншоте нет! В топку!
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q
про AM-DeadLink 4.6 [12-02-2015]
Под виндой, помню, хорошо работала. А есть аналог под мак?
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