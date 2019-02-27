AM-DeadLink для Windows

AM-DeadLink 4.8

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AM-DeadLink 4.8Описание   Скачать AM-DeadLink 4.8СКАЧАТЬ (2,18 Мб) Скриншоты AM-DeadLink 4.8Скриншоты (4)   Статистика AM-DeadLink 4.8Статистика   Отзывы о AM-DeadLink 4.8Отзывы (6)  
Оцените программу!
4.45 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AM-DeadLink - бесплатная утилита, которая ищет битые и повторяющиеся ссылки в Избранном различных веб-браузеров. Самостоятельно проверяет все ссылки на доступность, будь то корневой каталог сайта или внутренняя страница. В случае обнаружения неработающей ссылки она удаляется из каталога.

Работает с закладками в браузерах Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome. Есть возможность поиска нерабочих ссылок в файлах HTML и URL-адресов, "подсветки" ошибок и предупреждений в Избранном цветом. Таким образом, можете быть уверены в том, что, открыв страницу, на которой давно не были, вы не увидите стандартную "Ошибку 404" или сообщение о том, что сайт закрыт навсегда.

Что нового в AM-DeadLink 4.8?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты AM-DeadLink:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4 260
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
ТОП-сегодня раздела "Утилиты к браузерам"
 

Adobe Flash Player 32.0.0.142

Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С ним вы без всяких ограничений сможете получить доступ к играм и

Touch VPN 2.2.40 для Google Chrome

Touch VPN - удобный и простой в использовании VPN-клиент, позволяющий вам абсолютно свободно и безопасно использовать все возможности интернета

SafeIP 2.0.0.2615

SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование

WebBrowserPassView 1.86

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров

VideoCacheView 3.00

VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа файлы (видео, аудио, графику и flash ролики), которые вы

Adblock 3.41.0 для Google Chrome

Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету

скачать Adguard

Отзывы о программе AM-DeadLink

Знаток про AM-DeadLink 4.7 [02-09-2018]

>>В случае обнаружения неработающей ссылки она удаляется из каталога
| | Ответить

Сергей про AM-DeadLink 4.7 [30-10-2015]

Согласен с Вадимом и вадимом. Находит битые ссылки и ссылки дубликаты, но удалять их сама не может. А если их(ссылок) сотня. Удалять через свой браузер очень неудобно и долго.
| | Ответить

Вадим про AM-DeadLink 4.7 [14-10-2015]

Насколько я понял из справки к программе, она больше не поддерживается и функция удаления закладок больше не работает. Можно только посмотреть, а удалять уже в браузере.
| | Ответить

вадим про AM-DeadLink 4.6 [08-05-2015]

ни хрена толку от этой проги - в Опере нашла битые и неработающие ссылки но функции удаления как показано на скриншоте нет! В топку!
| 1 | Ответить

q про AM-DeadLink 4.6 [12-02-2015]

Под виндой, помню, хорошо работала. А есть аналог под мак?
| | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 