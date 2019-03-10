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FileMenu Tools 7.6
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4.01 из 5, всего оценок - 17
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- Рейтинг программы - 4.01 из 5
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FileMenu Tools - удобное приложение, которое дает возможность пользователю редактировать контекстное меню Windows Explorer (добавление или удаление дополнительных пунктов). К основным возможностям программы относятся:
- Наличие встроенных утилит для конкретных типов файлов через контекстное меню.
- Возможность настройки пользовательских команд, с помощью которых можно запускать любые внешние приложения с заданными параметрами.
- Редактирование меню "Отправить...".
- Включение и отключение уже установленных другими приложениями элементов контекстного меню.
Этим возможности программы не ограничиваются. FileMenu Tools оснащена целым набором инструментов, с помощью которых можно намного упростить такие стандартные действия. как:
- Копирование и перемещение файла в указанную папку;
- Копирование имени файла или пути размещения;
- Синхронизация каталогов;
- Быстрое изменение атрибутов файла;
- Возможность редактирования времени изменения\создания файла;
- Удаление заблокированных файлов;
- Возможность безвозвратного удаления файлов;
- Возможность разбить файл на несколько частей.
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|Что нового в FileMenu Tools 7.6?
- различные улучшения и исправления ошибок
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Отзывы о программе FileMenu Tools
Алекс про FileMenu Tools 7.5 [18-09-2018]
А вообще - для чего этот хлам?
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Abucalip про FileMenu Tools 7.1.3 [01-01-2017]
Как же долго я искал эту программу после того, как переключился с ХР на 7-ку. На ХР у меня был Tweak UI, а вот на 7 не мог найти подобную программу, чтобы удалить ненужное контекстное меню. Ultimate Windows Tweaker не помог, а вот эта программа помогла!
Спасибо, разработчики!
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Дураклий про FileMenu Tools 6.7.1 [14-05-2015]
Модуль действительно легко и непринуждённо превращает Винду в 90% ТоталКоммандэр проект молодой, некоторые функции непомню какие^_^ недоработанны; в версии 6,4 которую юзал был недопилин “Select” подсветить\выбрать файлы опр.расширения, небыло функции переход на объект ярлыка, ну и разбиение на части не универсальное (дописует свои символы во фрагменты изза этого на другой машине вручную не склеить! тотал помойму тупо режит, а даж. если дописует он ужэ мегопопулярен и есть у всех, ему можно=))
Что немаловажно модуль крохатный ~2мб в озу и дажэ грузится туда не вовремя запуска, а после клика правой кнопкой ! программист короче не из этих… визуальных… которые Windows 999 щас делают=((( НО ПОВТОРЯЮСЬ тэстил версию 6,4 по быстрому на виртуалке. По этому щас должно быть всё пучком! ну кроме: поиска, синхрофазотрона каталогов и сравнения файлов эти инструменты Коммандэра не затмить никому!!!
P.S. Кто знает знает батник или VBS для "перехода на объект ярлыка" поделитесь прям ТУТ. а то вдруг в этой v6.7.1 досих-пор пункт такой не прикрутят… без него в XP тяжело приходится.
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NUBIK про FileMenu Tools 6.5 [27-07-2013]
На офсайте есть все языковые пакеты. Так что нет никаких проблем. =)
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Kaiser про FileMenu Tools 6.5 [17-05-2013]
Прекрасная прога, сильно облегчающая программисту жизнь в винде. Позволяет элементарно добавить вызов любой программы с нужными аргументами в текущей папке (до этого приходилось писать кучу bat-ников). К тому же имеет набор полезных утилит типа копирования полного пути к текущему файлу или массовое переименование файлов. А про поиск в тексте файлов я вообще молчу, т.к. в винде эта функция никогда нормально не работала, а нужна бывает время от времени.
Огромная благодарность разработчикам!
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