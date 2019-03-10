Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко оптимизировать систему и улучшить ее производительность. Все пункты содержат

Отзывы о программе FileMenu Tools Алекс А вообще - для чего этот хлам?

| | Ответить Abucalip Как же долго я искал эту программу после того, как переключился с ХР на 7-ку. На ХР у меня был Tweak UI, а вот на 7 не мог найти подобную программу, чтобы удалить ненужное контекстное меню. Ultimate Windows Tweaker не помог, а вот эта программа помогла!



Спасибо, разработчики!

| | Ответить Дураклий Модуль действительно легко и непринуждённо превращает Винду в 90% ТоталКоммандэр проект молодой, некоторые функции непомню какие^_^ недоработанны; в версии 6,4 которую юзал был недопилин “Select” подсветить\выбрать файлы опр.расширения, небыло функции переход на объект ярлыка, ну и разбиение на части не универсальное (дописует свои символы во фрагменты изза этого на другой машине вручную не склеить! тотал помойму тупо режит, а даж. если дописует он ужэ мегопопулярен и есть у всех, ему можно=))

Что немаловажно модуль крохатный ~2мб в озу и дажэ грузится туда не вовремя запуска, а после клика правой кнопкой ! программист короче не из этих… визуальных… которые Windows 999 щас делают=((( НО ПОВТОРЯЮСЬ тэстил версию 6,4 по быстрому на виртуалке. По этому щас должно быть всё пучком! ну кроме: поиска, синхрофазотрона каталогов и сравнения файлов эти инструменты Коммандэра не затмить никому!!!

P.S. Кто знает знает батник или VBS для "перехода на объект ярлыка" поделитесь прям ТУТ. а то вдруг в этой v6.7.1 досих-пор пункт такой не прикрутят… без него в XP тяжело приходится.

| | Ответить NUBIK На офсайте есть все языковые пакеты. Так что нет никаких проблем. =)

| | Ответить Kaiser Прекрасная прога, сильно облегчающая программисту жизнь в винде. Позволяет элементарно добавить вызов любой программы с нужными аргументами в текущей папке (до этого приходилось писать кучу bat-ников). К тому же имеет набор полезных утилит типа копирования полного пути к текущему файлу или массовое переименование файлов. А про поиск в тексте файлов я вообще молчу, т.к. в винде эта функция никогда нормально не работала, а нужна бывает время от времени.

Огромная благодарность разработчикам!

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