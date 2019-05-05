Adblock Plus для Windows

Adblock Plus 3.5.2 для Mozilla Firefox

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Описание Adblock Plus 3.5.2 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать Adblock Plus 3.5.2 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (1,19 Мб) Скриншоты Adblock Plus 3.5.2 для Mozilla FirefoxСкриншоты (4)   Статистика Adblock Plus 3.5.2 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о Adblock Plus 3.5.2 для Mozilla FirefoxОтзывы (58)  
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4.45 из 5, всего оценок - 142
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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Adblock Plus - незаменимое расширение для браузеров Firefox, Firefox Mobile, Thunderbird, SeaMonkey, Songbird, Prism, которое призвано сделать просмотр веб-страниц комфортабельнее и приятней посредством блокировки рекламы, различных баннеров и даже опасных доменов. Для плагина существует возможность загружать списки фильтров, которые автоматически будут блокировать нежелательные для пользователя элементы просматриваемых веб-страниц, а кроме того можно создавать собственные правила блокирования картинок, Flash-роликов и Java-апплетов.

Основные возможности:

  • Добавление подписок и фильтров, содержащих правила блокирования элементов веб-страниц;
  • Отображение всех элементов просматриваемой страницы;
  • Наличие динамического списка заблокированных элементов;
  • Счетчик обращений к определенному фильтру;
  • Возможность отключения фильтров и подписок;
  • Автоматическое ежедневное резервное копирование списка фильтра;
  • Функция скрытия элементов, которые не могут быть заблокированы.
Adblock Plus
Adblock Plus
Adblock Plus
Adblock Plus
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)660 / 168 089
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы - Утилиты к браузерам
ТОП-сегодня раздела "Блокировка рекламы"
 

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Отзывы о программе Adblock Plus

Unnamed про Adblock Plus 2.6.13 для Mozilla Firefox [03-12-2015]

До версии 2.0 хотя бы что-то блокировало, v2.1 и позднее - начали появляться подозрения. V2.5 ничего толком и не заблокировала в Mozill'е. Рекламы немного меньше, это заметно.
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виктор про Adblock Plus 2.6.11 для Mozilla Firefox [23-11-2015]

после установки Adblock Plus часто компьютер выкидывает на синюю страницу с сообщением о каких-то ошибках,хотя рекламы стало меньше.Почти всегда блокирует сайты,на которые раньше заходил без проблем,при этом советуют попробоваь снова.
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valeriy7310 про Adblock Plus 2.6.9 для Mozilla Firefox [04-04-2015]

AdBlock Plus вырос в монстрообразное приложение, которое потребляет больше RAM, чем экономит. Это объясняется тем, что AdBlock Plus вставляет гигантский CSS, чтобы закрыть рекламу. На сайте где грузятся социальные кнопки и множество постороннего контента, без AdBlock Plus потребление памяти составляет 194 МБ, а с включенным блокировщиком рекламы — 417 МБ. Естественно, при таких характеристиках страница гораздо медленнее загружается в браузерах с AdBlock Plus.
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Чупокабра про Adblock Plus для Mozilla Firefox 2.6.7 [15-02-2015]

Загрузила, пока всё отлично. Как будет после перезагрузки пк не знаю. Поисковик работает, ничего не блокируется из нужного. Спасибо разработчику! А то рекламы уже так достали!
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TimTim про Adblock Plus для Mozilla Firefox 2.6.6 [07-01-2015]

Не пашет -на радикале вся реклама висит :http://radikal.ru/
Вот на турпортале тоже окно плавает: http://skyready.ucoz.ru/
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александр в ответ TimTim про Adblock Plus 2.6.8 для Mozilla Firefox [28-03-2015]

поставь ad muncher и забудь о рекламе
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Евгений в ответ александр про Adblock Plus 2.6.9 для Mozilla Firefox [05-06-2015]

спасибо тебе огромное, за то что рассказал про Ad muncher! Решил попробовать - лучше адблока в миллион раз!
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Wishmaker в ответ Евгений про Adblock Plus 2.6.10 для Mozilla Firefox [23-08-2015]

Тоже использую AdMuncher уже несколько лет - нареканий нет. Примерно 80% на мой взгляд рекламы на сайтах фильтруется и ресурсы потребляет с умом. но вот с Youtube сложнее. По ходу не очень фильтруется
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