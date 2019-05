valeriy7310 AdBlock Plus вырос в монстрообразное приложение, которое потребляет больше RAM, чем экономит. Это объясняется тем, что AdBlock Plus вставляет гигантский CSS, чтобы закрыть рекламу. На сайте где грузятся социальные кнопки и множество постороннего контента, без AdBlock Plus потребление памяти составляет 194 МБ, а с включенным блокировщиком рекламы — 417 МБ. Естественно, при таких характеристиках страница гораздо медленнее загружается в браузерах с AdBlock Plus.

| 1 | Ответить