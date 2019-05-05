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Adblock Plus 3.5.2 для Mozilla Firefox
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4.45 из 5, всего оценок - 142
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- Рейтинг программы - 4.45 из 5
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Adblock Plus - незаменимое расширение для браузеров Firefox, Firefox Mobile, Thunderbird, SeaMonkey, Songbird, Prism, которое призвано сделать просмотр веб-страниц комфортабельнее и приятней посредством блокировки рекламы, различных баннеров и даже опасных доменов. Для плагина существует возможность загружать списки фильтров, которые автоматически будут блокировать нежелательные для пользователя элементы просматриваемых веб-страниц, а кроме того можно создавать собственные правила блокирования картинок, Flash-роликов и Java-апплетов.
Основные возможности:
- Добавление подписок и фильтров, содержащих правила блокирования элементов веб-страниц;
- Отображение всех элементов просматриваемой страницы;
- Наличие динамического списка заблокированных элементов;
- Счетчик обращений к определенному фильтру;
- Возможность отключения фильтров и подписок;
- Автоматическое ежедневное резервное копирование списка фильтра;
- Функция скрытия элементов, которые не могут быть заблокированы.
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Отзывы о программе Adblock Plus
Unnamed про Adblock Plus 2.6.13 для Mozilla Firefox [03-12-2015]
До версии 2.0 хотя бы что-то блокировало, v2.1 и позднее - начали появляться подозрения. V2.5 ничего толком и не заблокировала в Mozill'е. Рекламы немного меньше, это заметно.
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виктор про Adblock Plus 2.6.11 для Mozilla Firefox [23-11-2015]
после установки Adblock Plus часто компьютер выкидывает на синюю страницу с сообщением о каких-то ошибках,хотя рекламы стало меньше.Почти всегда блокирует сайты,на которые раньше заходил без проблем,при этом советуют попробоваь снова.
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valeriy7310 про Adblock Plus 2.6.9 для Mozilla Firefox [04-04-2015]
AdBlock Plus вырос в монстрообразное приложение, которое потребляет больше RAM, чем экономит. Это объясняется тем, что AdBlock Plus вставляет гигантский CSS, чтобы закрыть рекламу. На сайте где грузятся социальные кнопки и множество постороннего контента, без AdBlock Plus потребление памяти составляет 194 МБ, а с включенным блокировщиком рекламы — 417 МБ. Естественно, при таких характеристиках страница гораздо медленнее загружается в браузерах с AdBlock Plus.
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Чупокабра про Adblock Plus для Mozilla Firefox 2.6.7 [15-02-2015]
Загрузила, пока всё отлично. Как будет после перезагрузки пк не знаю. Поисковик работает, ничего не блокируется из нужного. Спасибо разработчику! А то рекламы уже так достали!
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TimTim про Adblock Plus для Mozilla Firefox 2.6.6 [07-01-2015]
Не пашет -на радикале вся реклама висит :http://radikal.ru/
Вот на турпортале тоже окно плавает: http://skyready.ucoz.ru/
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александр в ответ TimTim про Adblock Plus 2.6.8 для Mozilla Firefox [28-03-2015]
поставь ad muncher и забудь о рекламе
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Евгений в ответ александр про Adblock Plus 2.6.9 для Mozilla Firefox [05-06-2015]
спасибо тебе огромное, за то что рассказал про Ad muncher! Решил попробовать - лучше адблока в миллион раз!
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Wishmaker в ответ Евгений про Adblock Plus 2.6.10 для Mozilla Firefox [23-08-2015]
Тоже использую AdMuncher уже несколько лет - нареканий нет. Примерно 80% на мой взгляд рекламы на сайтах фильтруется и ресурсы потребляет с умом. но вот с Youtube сложнее. По ходу не очень фильтруется
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