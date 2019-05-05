Adblock Plus - незаменимое расширение для браузеров Firefox, Firefox Mobile, Thunderbird, SeaMonkey, Songbird, Prism, которое призвано сделать просмотр веб-страниц комфортабельнее и приятней посредством блокировки рекламы, различных баннеров и даже опасных доменов. Для плагина существует возможность загружать списки фильтров, которые автоматически будут блокировать нежелательные для пользователя элементы просматриваемых веб-страниц, а кроме того можно создавать собственные правила блокирования картинок, Flash-роликов и Java-апплетов.

AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.

Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету

Adguard - мощный блокировщик рекламы, он способен заблокировать как обычные рекламные блоки и всплывающие окна, так и порно-баннеры и другие необычные виды рекламы.