Отзывы о программе Мобильный Агент Mail.Ru

Какой гениальный идиот сделал возможность пересылки письма только из его тела, т. е. поштучно? Серьёзно? Если мне надо переслать 5 писем, я должен зайти в каждое и там выбрать "переслать"? Хуже только гуглпочта 10 | 3 | Ответить

Makhawok

Новое обновление агента - это УЖАС!!! Верните старую нормальную версию, пожалуйста. Все, кто пишут, что новый агент "оч. хороший" - зачем-то обманывают. Пользуюсь агентом с самого его начала и на ПК и на Теле. Знаю, что пишу, даже скайп не ставил. С тела агент снес впервые. Если на ПК обновится до ТАКОГО "г...."... Печалька, однако.

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