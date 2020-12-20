Мобильный Агент Mail.Ru для Android

Описание
Отзывы
share
Мобильный Агент Mail.Ru скриншот № 1
Мобильный Агент Mail.Ru скриншот № 2
Мобильный Агент Mail.Ru скриншот № 3
Мобильный Агент Mail.Ru скриншот № 4

Мобильный Агент Mail.Ru — приложение, позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями, бесплатно отправлять SMS на номера мобильных операторов стран СНГ, вести свой микроблог.

Приложение поддерживает:

  • Бесплатные сообщения и видеочат.
  • Дешевые звонки за границу.
  • Стикеры и смайлики.
  • Передачу фото и видео контента.
  • Несколько учетных записей.
  • Учетную запись ICQ.

 

Оценка: 3.11/5 голосов - 321
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.17.2(800805) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 243 961 | Статистика
Размер:107,53 Мб
СКАЧАТЬ
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

скачать WhatsAppWhatsApp 2.20.206.24

WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими....

скачать ViberViber 14.3.0.5

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа...

скачать ДругВокругДругВокруг 4.4.5

ДругВокруг – ищите новых друзей в своем городе, знакомьтесь с парнями и девушками и...

скачать VidogramVidogram 2.0.5

Бесплатное функциональное Android-приложение для лёгкого и безопасного общения по голосовой...

скачать Google DuoGoogle Duo 108.0.337319912.DR108_RC05

Google Duo - удобное приложение для общения с друзьями по видеосвязи, с возможностью увидеть...

скачать Plus MessengerPlus Messenger 4.2.1.1

Бесплатный, быстрый и безопасный мессенджер, являющийся неофициальным клиентом Telegram....

Отзывы о программе Мобильный Агент Mail.Ru

Виталий про Мобильный Агент Mail.Ru 7.3.1(800281) для Android [05-04-2019]

Какой гениальный идиот сделал возможность пересылки письма только из его тела, т. е. поштучно? Серьёзно? Если мне надо переслать 5 писем, я должен зайти в каждое и там выбрать "переслать"? Хуже только гуглпочта
10 | 3 | Ответить

Makhawok про Мобильный Агент Mail.Ru 6.11(4670) для Android [19-01-2017]

Новое обновление агента - это УЖАС!!! Верните старую нормальную версию, пожалуйста. Все, кто пишут, что новый агент "оч. хороший" - зачем-то обманывают. Пользуюсь агентом с самого его начала и на ПК и на Теле. Знаю, что пишу, даже скайп не ставил. С тела агент снес впервые. Если на ПК обновится до ТАКОГО "г...."... Печалька, однако.
7 | 2 | Ответить

Юра про Мобильный Агент Mail.Ru 4.0 для Android [15-07-2015]

В этой версии отправка СМС уже урезана или нет?
2 | 3 | Ответить

Андрей про Мобильный Агент Mail.Ru 3.4.1608 для Android [10-09-2014]

Отлично! +5!
2 | 9 | Ответить

gjj про Мобильный Агент Mail.Ru 3.4.1608 для Android [12-08-2014]

неплохой
2 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (45) / Добавить отзыв