Мобильный Агент Mail.Ru для Android
Мобильный Агент Mail.Ru — приложение, позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями, бесплатно отправлять SMS на номера мобильных операторов стран СНГ, вести свой микроблог.
Приложение поддерживает:
- Бесплатные сообщения и видеочат.
- Дешевые звонки за границу.
- Стикеры и смайлики.
- Передачу фото и видео контента.
- Несколько учетных записей.
- Учетную запись ICQ.
|Оценка:
|3.11/5 голосов - 321
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.17.2(800805) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Mail.Ru
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 243 961 | Статистика
|Размер:
|107,53 Мб
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Отзывы о программе Мобильный Агент Mail.Ru
Виталий про Мобильный Агент Mail.Ru 7.3.1(800281) для Android [05-04-2019]
Какой гениальный идиот сделал возможность пересылки письма только из его тела, т. е. поштучно? Серьёзно? Если мне надо переслать 5 писем, я должен зайти в каждое и там выбрать "переслать"? Хуже только гуглпочта
10 | 3 | Ответить
Makhawok про Мобильный Агент Mail.Ru 6.11(4670) для Android [19-01-2017]
Новое обновление агента - это УЖАС!!! Верните старую нормальную версию, пожалуйста. Все, кто пишут, что новый агент "оч. хороший" - зачем-то обманывают. Пользуюсь агентом с самого его начала и на ПК и на Теле. Знаю, что пишу, даже скайп не ставил. С тела агент снес впервые. Если на ПК обновится до ТАКОГО "г...."... Печалька, однако.
7 | 2 | Ответить
Юра про Мобильный Агент Mail.Ru 4.0 для Android [15-07-2015]
В этой версии отправка СМС уже урезана или нет?
2 | 3 | Ответить