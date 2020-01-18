Программы для Android » Система » Батареи » Gauge Battery Widget 2017 для Android
Gauge Battery Widget 2017 для Android

Gauge Battery Widget 2017 6.0.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Gauge Battery Widget 2017 6.0.2 для AndroidОписание   Скачать Gauge Battery Widget 2017 6.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (6,19 Мб) Скриншоты Gauge Battery Widget 2017 6.0.2 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Gauge Battery Widget 2017 6.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Gauge Battery Widget 2017 6.0.2 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.88 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.88 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gauge Battery Widget 2017 — альтернативная версия надоевшего стандартного виджета батареи. Следите за работой батареи с помощью информативных графиков.

Особенности приложения:

  • Оптимизировано для смартфонов и планшетов.
  • Заряд батареи в процентах.
  • Выбор цветовой гаммы виджета.
  • Выбор размера виджета.
  • Информация о температуре аккумулятора.

Примечание: приложение может некорректно работать при наличии программ типа менеджеров задач (Task Killer). 

Gauge Battery Widget 2017
Gauge Battery Widget 2017
Gauge Battery Widget 2017
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 076
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи - Плагины, аддоны
ТОП-сегодня раздела "Батареи"
 

Android Booster Free 5.0.50.00 для Android

Android Booster Free – ускоряет работу девайса и продлевает время автономной работы. Узнайте, какие приложения занимают лишнее место в памяти и мешают оптимальной

Super Task Killer 2.0.02 для Android

Super Task Killer – без проблем и лишних тапов по экрану закроет ненужные задачи, освободит память устройства и сохранит заряд аккумулятора. Одним касанием

Battery Doctor 6.24 для Android

Battery Doctor – полезная утилита, позволяющая продлить автономное время работы вашего устройства. Приложение выявит и предложит закрыть самые "прожорливые"

AVG Cleaner 4.12.0 для Android

AVG Cleaner – известный разработчик антивирусов предлагает попробовать утилиту для очистки системы с менеджером задач. Программа распознает ненужные файлы в системе,

Говорящая батарея 3.2 для Android

Говорящая батарея – теперь не нужно включать экран смартфона что бы узнать уровень заряда батареи. В настройках приложения можно выставить, при каких условиях

2 Battery 3.53 для Android

2 Battery – помогает решить проблему с чрезмерным расходом батареи и продлевает время автономной работы устройства. Приложение определяет, в каких случаях можно

скачать Adguard

Отзывы о программе Gauge Battery Widget 2017

Admin

Отзывов о программе Gauge Battery Widget 2017 6.0.2 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 