Gauge Battery Widget 2017

Android Booster Free 5.0.50.00 для Android
Android Booster Free – ускоряет работу девайса и продлевает время автономной работы. Узнайте, какие приложения занимают лишнее место в памяти и мешают оптимальной
Super Task Killer 2.0.02 для Android
Super Task Killer – без проблем и лишних тапов по экрану закроет ненужные задачи, освободит память устройства и сохранит заряд аккумулятора. Одним касанием
Battery Doctor 6.24 для Android
Battery Doctor – полезная утилита, позволяющая продлить автономное время работы вашего устройства. Приложение выявит и предложит закрыть самые "прожорливые"
AVG Cleaner 4.12.0 для Android
AVG Cleaner – известный разработчик антивирусов предлагает попробовать утилиту для очистки системы с менеджером задач. Программа распознает ненужные файлы в системе,
Говорящая батарея 3.2 для Android
Говорящая батарея – теперь не нужно включать экран смартфона что бы узнать уровень заряда батареи. В настройках приложения можно выставить, при каких условиях
2 Battery 3.53 для Android
2 Battery – помогает решить проблему с чрезмерным расходом батареи и продлевает время автономной работы устройства. Приложение определяет, в каких случаях можно