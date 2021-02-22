TrueCaller для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.47.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Испанский, Итальянский
|Разработчик:
|True Software Scandinavia AB
|Категория:
|Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 9 105 | Статистика
|Размер:
|91,71 Мб
|СКАЧАТЬ
TrueCaller - при помощи этого приложения вы сможете всегда узнать кто вам звонит, даже если номера звонящего нет в ваших контактах. Для этого используется специальная технология Caller ID, основанная на использовании открытых баз данных телефонных номеров многих стран, а также общие телефонные книги пользователей. Кроме того, программа имеет функцию блокировки звонков и SMS-сообщений от спам-абонентов, подтвержденных другими пользователями по всему миру.
Разработчики уверяют, что это приложение практически не потребляет ресурсы устройства и не загружает телефнную книгу. Что важно, все ваши данные надежно защищены от публичного доступа и поиска. Для корректной работы всех функций программы требуется 3G или Wi-Fi подключение.
Основные возможности приложения:
- знайте кто вам звонит, даже если этого номера нет в телефонной книге,
- ищите контакты необходимых людей с помощью продвинутой функции поиска,
- блокируйте спам-рассылку и нежелательные звонки,
- находите кому принадлежит любой телефонный номер по всему миру,
- тесная интеграция с сервисом Yelp! для быстрого поиска информации о компаниях.
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Отзывы о программе TrueCaller
Люба про TrueCaller 7.39 для Android [13-08-2017]
После появления этой программы, пропали все номера телефонов. На симке они есть, а в телефоне их нет. Что делать? Как их вернуть?
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Игорь про TrueCaller 2.75 для Android [13-09-2012]
Ну не личной, на Jave кстати есть возможность узнать с какого города вам звонил абонент, нету ФИО вот это мне не понравилось.
4 | 4 | Ответить
Сергей про TrueCaller 2.06 для Android [15-07-2011]
программа проверяет номер телефона только по спам базе!! никакой личной информации там не будет!!
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