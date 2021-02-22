TrueCaller - при помощи этого приложения вы сможете всегда узнать кто вам звонит, даже если номера звонящего нет в ваших контактах. Для этого используется специальная технология Caller ID, основанная на использовании открытых баз данных телефонных номеров многих стран, а также общие телефонные книги пользователей. Кроме того, программа имеет функцию блокировки звонков и SMS-сообщений от спам-абонентов, подтвержденных другими пользователями по всему миру.

Разработчики уверяют, что это приложение практически не потребляет ресурсы устройства и не загружает телефнную книгу. Что важно, все ваши данные надежно защищены от публичного доступа и поиска. Для корректной работы всех функций программы требуется 3G или Wi-Fi подключение.

Основные возможности приложения: