Joyobox Cleaner для Windows

Joyobox Cleaner 5.6.0

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Описание Joyobox Cleaner 5.6.0Описание   Скачать Joyobox Cleaner 5.6.0СКАЧАТЬ (715 Кб) Скриншоты Joyobox Cleaner 5.6.0Скриншоты (7)   Статистика Joyobox Cleaner 5.6.0Статистика   Отзывы о Joyobox Cleaner 5.6.0Отзывы (5)  
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4.70 из 5, всего оценок - 32
  • Рейтинг программы - 4.70 из 5
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Joyobox Cleaner - небольшая, мощная программа для очистки реестра, мусорных файлов, списков истории.

Возможности Joyobox Cleaner:

  • Поиск ошибок реестра
  • Поиск и удаление мусорных файлов
  • Поиск и удаление списков истории
  • Оптимизация файлов реестра
  • Управление автозагрузкой Windows
  • Деинсталляция приложений
  • Инструмент поиска по системному реестру
  • Управление ключами настроек ПО
  • Функция "Поиск и удаление в одно нажатие"
  • Создание резервных копий
  • Быстрый поиск по спискам, сортировка
  • Гибкие настройки программы
Что нового в Joyobox Cleaner 5.6.0?
  • Доработки в поиске ошибок в реестре и поиске временных файлов.
  • Исправления на вкладке "Автозагрузка" (Запись при отключении могла безвозвратно исчезать)
  • Добавлены новые настройки изменения интерфейса
  • Изменения в интерфейсе
  • Обновлена цифровая подпись
Joyobox Cleaner
Joyobox Cleaner
Joyobox Cleaner
Joyobox Cleaner
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 8,95 $
Ограничение в работе программыОкно регистрации при запуске и закрытии
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Чешский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 204
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска - Деинсталяторы - Реестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе Joyobox Cleaner

Владимир про Joyobox Cleaner 5.0 [15-01-2016]

Ситуация в работе аналогичная, как и в отзыве у (eрж. Но еще непонятная работа настройки программы.Ранее выставленные настройки не сохраняются. Каждый раз при чистке нужно вводить конкретные настройки по данной операции чистки. При выходе из программы все настройки возвращаются в режим по умолчанию! Это у всех так или только у меня? Напишите кто знает.
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александр про Joyobox Cleaner 2012 4.1 [17-05-2013]

прога супер даже не жалко потраченных денег качаите покупаите не пожалеете
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(ерж про Joyobox Cleaner 2012 4.1 [12-07-2012]

Сканировал Vit Registry Fix 12 (нашла 4 ошибки в реестре), сканировал Joyobox Cleaner 2012 4.1 (нашла 124 ошибки). Разработчик один и тот же, проги по указанной функции аналогичны, но разница в количестве ошибок в реестре - 120! Не понимаю.
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Стас про Joyobox Cleaner 2011 2.0 [18-09-2011]

согласен отличная программа,работает тщятельнее Ccleanera и видит больше, рекомендую.
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Владимир про Joyobox Cleaner 2011 1.0 [22-01-2011]

Отличная софтина! Работает шустро и безопасно и кстати в параметрах нашел опцию количество потоков для поиска и поставил два - и теперь сканирует еще быстрей! Оценка 5+
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