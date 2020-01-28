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Find the ships - Solitaire 2 для Android

Find the ships - Solitaire 2 1.7.1 для Android

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Описание Find the ships - Solitaire 2 1.7.1 для AndroidОписание   Скачать Find the ships - Solitaire 2 1.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (7,26 Мб) Скриншоты Find the ships - Solitaire 2 1.7.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Find the ships - Solitaire 2 1.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Find the ships - Solitaire 2 1.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Find the ships - Solitaire 2 — очень интересная головоломка, основанная на правилах японского кроссворда и морского боя. Нужно на игровом поле отыскать скрытые вражеские корабли. Подсказками для нахождения кораблей служат цифры снизу и сбоку от игрового поля — они указывают сколько клеток занято кораблями противника в той или иной строке и столбце.

Присутствуют обучение перед началом игры, где вы получите основные навыки,  подсказки понадобятся, если вы сомневаетесь в следующем ходе. 

Find the ships - Solitaire 2
Find the ships - Solitaire 2
Find the ships - Solitaire 2
Find the ships - Solitaire 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 951
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки
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Отзывы о программе Find the ships - Solitaire 2

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