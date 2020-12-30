Cinema 4D для Windows
|Оценка:
|4.54/5 голосов - 98
|Лицензия:
|Демо версия
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|R23.110 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MAXON
|Категории:
|3D - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 43 733 | Статистика
|Размер:
|454,31 Мб
|СКАЧАТЬ
MAXON CINEMA 4D - простая в использовании профессиональная программа для 3D-визуализации, при помощи которой даже начинающие пользователи смогут создавать высококачественные анимации с использованием 3D-CAD моделей. Программный продукт содержит множество инструментов для анимации персонажей, работы с волосами и имитации одежды, предлагает несколько источников освещения, множество материалов и структур, обладает мощным физическим движком и технологией рендеринга по сети, позволяющей быстрее получать результаты.
Основные возможности:
- Возможность работы с параметрическими и полигональными объектами.
- Расширенная система материалов и текстур.
- Возможность трёхмерного рисования.
- Встроенная система нелинейной анимации.
- Наличие системы динамики твёрдых и мягких тел.
- Множество инструментов анимации персонажей.
- Основанная на событиях система частиц.
- Рендеринг волос и меха.
- Реалистичная визуализация и рендер скетча.
- Наличие источников света IES, позволяющих легко создавать естественное освещение.
- Поддержка цветовых профилей.
- Встроенный менеджер изображений.
- Поддержка OpenGL3.
- Наличие встроенного языка программирования Python.
- Поддержка настоящих единиц измерения.
- Наличие менеджера рендеринга.
- Импорт и экспорт файлов в различные форматы.
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Отзывы о программе Cinema 4D
MrLazurite про MAXON CINEMA 4D Studio R19 [13-10-2018]
240000,50000,150000,?!?!?!??!?!?Почему так дорого?!И почему в демо написано "42 дня можете сохранять свои анимации,рисовать текстуры и т.д.",но в 1 день даже не сохраняется?!?!?!Не советую.
2 | 4 | Ответить
Дмитрий про MAXON CINEMA 4D Studio R18 [03-08-2017]
Moon is Sunny про MAXON CINEMA 4D Studio R15.57 [12-10-2015]
Всем доброго утра! У меня тут проблемка есть: Программу установила, но когда запускаю смотрите что происходит: 1. запуск. 2. выберите язык: выбираю англ. 3. загрузка. 4. пустота! Ничего не выдаёт! Чо делать? Кто знает?
6 | 30 | Ответить
Lyly про MAXON CINEMA 4D Studio R15.57 [24-05-2015]
почему то не могу установить программу....помогите!!
11 | 4 | Ответить
50x50 в ответ Lyly про MAXON CINEMA 4D Studio R19 [03-06-2019]
Ты л*х
___
От Админа: завязывайте с оскорблениями в отзывах!
2 | 2 | Ответить