Отзывы о программе Cinema 4D

MrLazurite 240000,50000,150000,?!?!?!??!?!?Почему так дорого?!И почему в демо написано "42 дня можете сохранять свои анимации,рисовать текстуры и т.д.",но в 1 день даже не сохраняется?!?!?!Не советую.

2 | 4 | Ответить

Дмитрий Написано R18, а на деле выяснилось R16!

2 | 2 | Ответить

Moon is Sunny Всем доброго утра! У меня тут проблемка есть: Программу установила, но когда запускаю смотрите что происходит: 1. запуск. 2. выберите язык: выбираю англ. 3. загрузка. 4. пустота! Ничего не выдаёт! Чо делать? Кто знает?

6 | 30 | Ответить

Lyly почему то не могу установить программу....помогите!!

11 | 4 | Ответить

50x50 Lyly Ты л*х

___

От Админа: завязывайте с оскорблениями в отзывах!

2 | 2 | Ответить