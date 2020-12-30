Cinema 4D для Windows

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Оценка: 4.54/5 голосов - 98
Лицензия: Демо версия
Ограничение:14 дней
Версия:R23.110 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:3D - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 43 733 | Статистика
Размер:454,31 Мб
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MAXON CINEMA 4D - простая в использовании профессиональная программа для 3D-визуализации, при помощи которой даже начинающие пользователи смогут создавать высококачественные анимации с использованием 3D-CAD моделей. Программный продукт содержит множество инструментов для анимации персонажей, работы с волосами и имитации одежды, предлагает несколько источников освещения, множество материалов и структур, обладает мощным физическим движком и технологией рендеринга по сети, позволяющей быстрее получать результаты.

Основные возможности:

  • Возможность работы с параметрическими и полигональными объектами.
  • Расширенная система материалов и текстур.
  • Возможность трёхмерного рисования.
  • Встроенная система нелинейной анимации.
  • Наличие системы динамики твёрдых и мягких тел.
  • Множество инструментов анимации персонажей.
  • Основанная на событиях система частиц.
  • Рендеринг волос и меха.
  • Реалистичная визуализация и рендер скетча.
  • Наличие источников света IES, позволяющих легко создавать естественное освещение.
  • Поддержка цветовых профилей.
  • Встроенный менеджер изображений.
  • Поддержка OpenGL3.
  • Наличие встроенного языка программирования Python.
  • Поддержка настоящих единиц измерения.
  • Наличие менеджера рендеринга.
  • Импорт и экспорт файлов в различные форматы.
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Отзывы о программе Cinema 4D

MrLazurite про MAXON CINEMA 4D Studio R19 [13-10-2018]

240000,50000,150000,?!?!?!??!?!?Почему так дорого?!И почему в демо написано "42 дня можете сохранять свои анимации,рисовать текстуры и т.д.",но в 1 день даже не сохраняется?!?!?!Не советую.
2 | 4 | Ответить

Дмитрий про MAXON CINEMA 4D Studio R18 [03-08-2017]

Написано R18, а на деле выяснилось R16!
2 | 2 | Ответить

Moon is Sunny про MAXON CINEMA 4D Studio R15.57 [12-10-2015]

Всем доброго утра! У меня тут проблемка есть: Программу установила, но когда запускаю смотрите что происходит: 1. запуск. 2. выберите язык: выбираю англ. 3. загрузка. 4. пустота! Ничего не выдаёт! Чо делать? Кто знает?
6 | 30 | Ответить

Lyly про MAXON CINEMA 4D Studio R15.57 [24-05-2015]

почему то не могу установить программу....помогите!!
11 | 4 | Ответить

50x50 в ответ Lyly про MAXON CINEMA 4D Studio R19 [03-06-2019]

Ты л*х
___
От Админа: завязывайте с оскорблениями в отзывах!
2 | 2 | Ответить

fgfgfgggfgffgfgf про MAXON CINEMA 4D Studio R15.57 [20-01-2015]

Норм
3 | 2 | Ответить

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