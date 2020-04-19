ForProgrammer для Windows

ForProgrammer 1.13.1

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Описание ForProgrammer 1.13.1Описание   Скачать ForProgrammer 1.13.1СКАЧАТЬ (609 Кб) Скриншоты ForProgrammer 1.13.1Скриншоты (3)   Статистика ForProgrammer 1.13.1Статистика   Отзывы о ForProgrammer 1.13.1Отзывы (2)  
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4.56 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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ForProgrammer - небольшая портативная (не требует инсталляции) программа, которая предназначена для информационной помощи при написания программ. Содержит в себе массу полезной информацию о системных сообщениях Windows, форматах цвета, клавиатуре, мышке, символах, LogFont, а также стандартные изображения Windows.

Что нового в ForProgrammer 1.13.1?
  • Добавлена информация о дисках, фонтах, системная, а также вспомогательные программы
ForProgrammer
ForProgrammer
ForProgrammer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 6 765
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСредства разработки
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Отзывы о программе ForProgrammer

Yuri про ForProgrammer.exe 1.6 [07-11-2011]

Есть закон 80 - 20, т. е. в 80% случаев используются 20% средств, а остальные 80% средств - в оставшихся 20% случаев. Так что создание подобных программ весьма оправдано, ибо она перекрывает значительную часть часто используемой справочной информации. Что касается MSDN'а, то многие его рекомендации весьма сомнительны. Когда разбирался с VS++, то не мог найти примитивной функции очистки экрана. Ее так и не оказалось... Зато нашел рекомендацию как мэто сделать - код страничного(!) объема. Плюнул на эту рекомндацию, и вывел на экран в цикле 24 пустых строки... Вот и все!
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NNN про ForProgrammer.exe 1.6 [17-10-2011]

Эта программа не заменит MSDN
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