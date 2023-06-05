Система тестирования INDIGO для Windows
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 34
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $100 | Купить
|Версия:
|3.8c | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ИП Алпатов Станислав Викторович (Indigo Software Technologies)
|Категория:
|Тесты, проверка знаний
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 479 | Статистика
|Размер:
|52,15 Мб
Система тестирования INDIGO - мультифункциональный комплекс, для создания тестов, проведения тестирования, контроля знаний и т.п. Позволяет автоматизировать процесс проведения тестирования и обработки результатов.
Программу можно использовать для решения широкого спектра задач:
- Определение уровня готовности учащихся школ к ГИА и ЕГЭ.
- Тестирование и контроль знаний студентов по различным дисциплинам.
- Определение профессионального уровня сотрудников (в том числе при приеме на работу).
- Автоматизация психологических тестов, в том числе профориентационных (выбор профессии).
- Проведение опросов (социологических, маркетинговых, выявление доминирующей точки зрения и т.д.).
- Автоматизация проведения викторин и олимпиад.
P.S. Логин супер-администратора: admin, пароль: 12345. После установки по умолчанию в системе уже имеется один зарегистрированный пользователь (Иванов Иван Иванович, Пароль: 12345) и добавлен один демонстрационный тест
- Устранена проблема зависания программы администратора при построении статистики по тесту
FSS Plagiator - приложение для повышения оригинальности текста без его визуального изменения...
КТС Net - КОНТРОЛЬНО-ТЕСТОВАЯ СИСТЕМА, поддерживающая сетевое тестирование на основе TCP-соединения....
Экзаменационные билеты ПДД ("ABMCD") 2020 7.19
Экзаменационные билеты ПДД ("ABMCD") - программа предназначена для подготовки к сдаче...
Система тестирования INDIGO 3.3
Система тестирования «INDIGO» - мультифункциональный комплекс, для создания тестов, проведения тестирования, контроля знаний...
Tester - небольшая утилита для создания тестов и проведения универсального тестирования...
Знайка - тренажер для учеников начальных классов для решения заданий по математике....
Отзывы о программе Система тестирования INDIGO
Александра Киселева про Система тестирования «INDIGO» 3.3 [29-07-2021]
Хорошая программа, рекомендую эту систему всем, кто занимается обучением, аттестацией и оценкой персонала, опросами и исследованиями.
| | Ответить