Система тестирования INDIGO - мультифункциональный комплекс, для создания тестов, проведения тестирования, контроля знаний и т.п. Позволяет автоматизировать процесс проведения тестирования и обработки результатов.



Программу можно использовать для решения широкого спектра задач:

Определение уровня готовности учащихся школ к ГИА и ЕГЭ.

Тестирование и контроль знаний студентов по различным дисциплинам.

Определение профессионального уровня сотрудников (в том числе при приеме на работу).

Автоматизация психологических тестов, в том числе профориентационных (выбор профессии).

Проведение опросов (социологических, маркетинговых, выявление доминирующей точки зрения и т.д.).

Автоматизация проведения викторин и олимпиад.

P.S. Логин супер-администратора: admin, пароль: 12345. После установки по умолчанию в системе уже имеется один зарегистрированный пользователь (Иванов Иван Иванович, Пароль: 12345) и добавлен один демонстрационный тест