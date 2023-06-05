Система тестирования INDIGO для Windows

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Оценка: 4.67/5 голосов - 34
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $100 | Купить
Версия:3.8c | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Тесты, проверка знаний
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 479 | Статистика
Размер:52,15 Мб
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Система тестирования INDIGO - мультифункциональный комплекс, для создания тестов, проведения тестирования, контроля знаний и т.п. Позволяет автоматизировать процесс проведения тестирования и обработки результатов.

Программу можно использовать для решения широкого спектра задач:

  • Определение уровня готовности учащихся школ к ГИА и ЕГЭ.
  • Тестирование и контроль знаний студентов по различным дисциплинам.
  • Определение профессионального уровня сотрудников (в том числе при приеме на работу).
  • Автоматизация психологических тестов, в том числе профориентационных (выбор профессии).
  • Проведение опросов (социологических, маркетинговых, выявление доминирующей точки зрения и т.д.).
  • Автоматизация проведения викторин и олимпиад.

P.S. Логин супер-администратора: admin, пароль: 12345. После установки по умолчанию в системе уже имеется один зарегистрированный пользователь (Иванов Иван Иванович, Пароль: 12345) и добавлен один демонстрационный тест

Что нового в Система тестирования INDIGO 3.8c?
  • Устранена проблема зависания программы администратора при построении статистики по тесту
ТОП-сегодня раздела "Тесты, проверка знаний"
 

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Отзывы о программе Система тестирования INDIGO

Александра Киселева про Система тестирования «INDIGO» 3.3 [29-07-2021]

Хорошая программа, рекомендую эту систему всем, кто занимается обучением, аттестацией и оценкой персонала, опросами и исследованиями.
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