RIOT (Radical Image Optimization Tool) - бесплатная и простая в использовании утилита, которая представляет собой мощный инструмент для оптимизации размера картинок с возможностью дальнейшего их размещения в сети Интернет. В программе присутствует поддержка большого количества исходных форматов, имеется опция попиксельного сравнения.

Также RIOT позволяет сжимать файл до заданного объема, переносит или удаляет метаданные, имеет встроенные инструменты для изменения физических размеров картинок, регулировки яркости и контраста изображений. Программа доступна как в виде отдельного приложения, так и в виде расширения для продуктов GIMP, IrfanView и XnView.



Ключевые особенности RIOT (Radical Image Optimization Tool):