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RIOT (Radical Image Optimization Tool) для Windows

RIOT (Radical Image Optimization Tool) 0.6.2

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Описание RIOT (Radical Image Optimization Tool) 0.6.2Описание   Скачать RIOT (Radical Image Optimization Tool) 0.6.2СКАЧАТЬ (2,02 Мб) Скриншоты RIOT (Radical Image Optimization Tool) 0.6.2Скриншоты (1)   Статистика RIOT (Radical Image Optimization Tool) 0.6.2Статистика   Отзывы о RIOT (Radical Image Optimization Tool) 0.6.2Отзывы (0)  
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4.53 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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RIOT (Radical Image Optimization Tool) - бесплатная и простая в использовании утилита, которая представляет собой мощный инструмент для оптимизации размера картинок с возможностью дальнейшего их размещения в сети Интернет. В программе присутствует поддержка большого количества исходных форматов, имеется опция попиксельного сравнения.

Также RIOT позволяет сжимать файл до заданного объема, переносит или удаляет метаданные, имеет встроенные инструменты для изменения физических размеров картинок, регулировки яркости и контраста изображений. Программа доступна как в виде отдельного приложения, так и в виде расширения для продуктов GIMP, IrfanView и XnView.

Ключевые особенности RIOT (Radical Image Optimization Tool):

  • Оптимизация JPG, GIF и PNG файлов.
  • Возможность сравнения оригинала с оптимизированным изображением в реальном времени.
  • Сжатие файлов до желаемого порога размера файла.
  • Мгновенное отображение результата преобразования, в том числе в размере файла.
  • Передача метаданных между форматами изображения.
  • Настройка изображений (яркость, контрастность, гамма и прочее).
  • Возможность изменения размера изображения.
  • Поддержка пакетного преобразования файлов.
Что нового в RIOT (Radical Image Optimization Tool) 0.6.2?
  • Исправлены ошибки
RIOT (Radical Image Optimization Tool)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 11 961
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе RIOT (Radical Image Optimization Tool)

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