RIOT (Radical Image Optimization Tool)

FastStone Image Viewer 7.0
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого
IrfanView 4.52
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного
Мастер Визиток 10.0
Мастер Визиток - инструмент для создания визиток и бейджей, который предлагает обширный каталог готовых вариантов дизайна по различным темам. Присутствуют
Paint.NET 4.1.6
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает
Lightshot 5.4.0.1
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует
CorelDRAW Graphics Suite X7 17.2.0.688 / X6 / X5 / Х4
CorelDRAW Graphics Suite - набор функциональных инструментов для работы с графикой, в состав которого вошли редакторы векторной/растровой графики, программы для