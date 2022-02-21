WinSetupFromUSB - одна из лучших утилит для быстрого создания мультизагрузочного USB-накопителя с возможностью установки операционных систем Windows, Linux, создания встроенной виртуальной машины QEMU и различных ISO-образов. Простая и бесплатная, программа отличается стабильной работой и небольшими требованиями к ресурсам компьютера.

Создание загрузочной флешки занимает считанные минуты, благодаря отлично организованному интерфейсу. Время установки зависит от протокола USB и аппаратных мощностей компьютера.

Особенности: