WinSetupFromUSB для Windows

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Оценка: 3.94/5 голосов - 278
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Образы дисков
Загрузок (сегодня/всего):39 / 893 414 | Статистика
Размер:27,78 Мб
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WinSetupFromUSB скриншот № 1

WinSetupFromUSB - одна из лучших утилит для быстрого создания мультизагрузочного USB-накопителя с возможностью установки операционных систем Windows, Linux, создания встроенной виртуальной машины QEMU и различных ISO-образов. Простая и бесплатная, программа отличается стабильной работой и небольшими требованиями к ресурсам компьютера.

Создание загрузочной флешки занимает считанные минуты, благодаря отлично организованному интерфейсу. Время установки зависит от протокола USB и аппаратных мощностей компьютера.

Особенности:

  • Поддерживает большинство версий Windows и Linux
  • Поддерживает ISO-образы: Acronis, Paragon, Defender Offline, Norton Ghost и др.
  • Поддерживает специфичные продукты типа WPE или FLP
  • Поддерживаются как 32, так и 64-битные версии операционок
  • Возможность записи нескольких дистрибутивов на одну флешку
  • Возможность задания загрузочного диска в меню выбора USB носителя
  • Гибкие настройки дают возможность установки активных загрузчиков различных ОС без ограничений и конфликтов
  • Позволяет создавать USB-диск, который может загружаться как в BIOS, так и в UEFI
  • Некоторые версии Windows может создавать с одного USB-диска на другом
  • Всплывающие подсказки
  • Встроенные утилиты для подготовки флешки к записи
  • Содержит ряд программ для работы с дисками: MULTIpartitionUSBstick, Grub4DOS, SysLinux и др.
  • Ведение журнала событий происходящих при создании загрузочной флешки
Что нового в WinSetupFromUSB 1.10?
  • Улучшения в работе программы
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Отзывы о программе WinSetupFromUSB

Андрей про WinSetupFromUSB 1.9 [17-01-2022]

Прога хорошая пользуюсь уже несколько лет ей. Но в последнее время появилились некоторые iso образы какого-то другого формата чтоли, которые не открываюся при создании флешки через эту прогу. Вобщем не со всеми iso образами работает. Записывать то записывает но не открывает. У вентоя другая проблема - прога тоже очень хорошая но не на всех ноутбуках открываютя образы. Приходится довольствоваться руфусом который делает и работает с любыми образми и на любых ноутбуках , но в которм к сожалению нельзя создать мультизагрузочную многооперационную флешку.
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Анатолий про WinSetupFromUSB 1.9 [30-12-2020]

Прога классная, записывал другими ничего не пашет, а этов в 2 счёта записал, а те кто пишет что ничего записать не могут у тех руки из жопы
2 | 5 | Ответить

Andro про WinSetupFromUSB 1.9 [03-10-2020]

Проверил на вирусы скаченные файлы с официального сайта с помощью Virustotal и решил не устанавливать, потому что в итоге:
версия 1.9 - 2 трояна
версия 1.8 - 1 троян
версия 1.7 - 4 разных вируса
6 | 24 | Ответить

SOM в ответ Andro про WinSetupFromUSB 1.9 [06-10-2020]

По отчету вирустотала из 62 антивирусов 2 срабатывания каких-то ноунеймов Jiangmin и MaxSecure. Хоть кто-нибудь слышал о таких???
Ни один из топовых антивирусов ничего в файле подозрительного не нашел.
Выводы делайте сами!
7 | 4 | Ответить

Борис про WinSetupFromUSB 1.9 [31-07-2020]

отличная прога надо только инфу про нее почитать когда операционку ставишь
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Вовчик про WinSetupFromUSB 1.9 [07-12-2019]

отличная прога пользуюсь оч давно спасибо разработчикам!
2 | | Ответить

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