WinSetupFromUSB для Windows
|Оценка:
|3.94/5 голосов - 278
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ilko_t
|Категория:
|Образы дисков
|Загрузок (сегодня/всего):
|39 / 893 414 | Статистика
|Размер:
|27,78 Мб
|СКАЧАТЬ
WinSetupFromUSB - одна из лучших утилит для быстрого создания мультизагрузочного USB-накопителя с возможностью установки операционных систем Windows, Linux, создания встроенной виртуальной машины QEMU и различных ISO-образов. Простая и бесплатная, программа отличается стабильной работой и небольшими требованиями к ресурсам компьютера.
Создание загрузочной флешки занимает считанные минуты, благодаря отлично организованному интерфейсу. Время установки зависит от протокола USB и аппаратных мощностей компьютера.
Особенности:
- Поддерживает большинство версий Windows и Linux
- Поддерживает ISO-образы: Acronis, Paragon, Defender Offline, Norton Ghost и др.
- Поддерживает специфичные продукты типа WPE или FLP
- Поддерживаются как 32, так и 64-битные версии операционок
- Возможность записи нескольких дистрибутивов на одну флешку
- Возможность задания загрузочного диска в меню выбора USB носителя
- Гибкие настройки дают возможность установки активных загрузчиков различных ОС без ограничений и конфликтов
- Позволяет создавать USB-диск, который может загружаться как в BIOS, так и в UEFI
- Некоторые версии Windows может создавать с одного USB-диска на другом
- Всплывающие подсказки
- Встроенные утилиты для подготовки флешки к записи
- Содержит ряд программ для работы с дисками: MULTIpartitionUSBstick, Grub4DOS, SysLinux и др.
- Ведение журнала событий происходящих при создании загрузочной флешки
- Улучшения в работе программы
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Отзывы о программе WinSetupFromUSB
Андрей про WinSetupFromUSB 1.9 [17-01-2022]
Прога хорошая пользуюсь уже несколько лет ей. Но в последнее время появилились некоторые iso образы какого-то другого формата чтоли, которые не открываюся при создании флешки через эту прогу. Вобщем не со всеми iso образами работает. Записывать то записывает но не открывает. У вентоя другая проблема - прога тоже очень хорошая но не на всех ноутбуках открываютя образы. Приходится довольствоваться руфусом который делает и работает с любыми образми и на любых ноутбуках , но в которм к сожалению нельзя создать мультизагрузочную многооперационную флешку.
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Анатолий про WinSetupFromUSB 1.9 [30-12-2020]
Прога классная, записывал другими ничего не пашет, а этов в 2 счёта записал, а те кто пишет что ничего записать не могут у тех руки из жопы
2 | 5 | Ответить
Andro про WinSetupFromUSB 1.9 [03-10-2020]
Проверил на вирусы скаченные файлы с официального сайта с помощью Virustotal и решил не устанавливать, потому что в итоге:
версия 1.9 - 2 трояна
версия 1.8 - 1 троян
версия 1.7 - 4 разных вируса
6 | 24 | Ответить
SOM в ответ Andro про WinSetupFromUSB 1.9 [06-10-2020]
По отчету вирустотала из 62 антивирусов 2 срабатывания каких-то ноунеймов Jiangmin и MaxSecure. Хоть кто-нибудь слышал о таких???
Ни один из топовых антивирусов ничего в файле подозрительного не нашел.
Выводы делайте сами!
7 | 4 | Ответить
Борис про WinSetupFromUSB 1.9 [31-07-2020]
отличная прога надо только инфу про нее почитать когда операционку ставишь
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Вовчик про WinSetupFromUSB 1.9 [07-12-2019]
отличная прога пользуюсь оч давно спасибо разработчикам!
2 | | Ответить