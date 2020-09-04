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Scanner 2.13 Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей. IObit Unlocker 1.1.2.1 IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых системными процессами или используемых другими приложениями. Attribute Changer 9.10e Attribute Changer - простенькая утилита для удобного изменения основных атрибутов файлов и папок