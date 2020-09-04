Unlocker 1.9.2
Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он
USB Image Tool 1.76
USB Image Tool - небольшая программа для создание образов Flash-накопителей с классическим интефейсом USB
MD5 Checksum Tool 4.3
MD5 Checksum Tool - небольшая утилита для рассчета MD5/SHA хэш строк, файлов или групп файлов
Scanner 2.13
Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей.
IObit Unlocker 1.1.2.1
IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых системными процессами или используемых другими приложениями.
Attribute Changer 9.10e
Attribute Changer - простенькая утилита для удобного изменения основных атрибутов файлов и папок