Hasher для Windows

Hasher 4.1

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4.88 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.88 из 5
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Hasher - небольшая и простая в использовании утилита, которая предназначена для вычисления хэша (контрольной суммы) файлов. Кроме того программа позволяет сравнивать хэши двух файлов, а также вычислять контрольные суммы строк. Поддерживаются такие типы хэша, как SHA1, MD5, CRC32, ELF.

Hasher
Hasher
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 1 605
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Hasher

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