PawnShop-Ломбард - программа, которая представляет собой специализированное отраслевое решение для автоматизации операционной деятельности ломбарда. В приложении присутствует полный учет всех операций по договорам, автоматическое начисление процентов по договору, учет залогов различных типов, универсальная настройка тарифных планов, динамические ставки начислений и многое другое. Система отчетов позволяет извлекать необходимые финансовые данные по работе ломбарда и контролировать действия персонала. Также имеется система разграничения прав пользователей.

Программа печати конвертов и почтовых бланков - эта программа предназначена для печати адресов и логотипов на почтовых конвертах в том числе и для массовых рассылок