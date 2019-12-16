PawnShop-Ломбард - программа, которая представляет собой специализированное отраслевое решение для автоматизации операционной деятельности ломбарда. В приложении присутствует полный учет всех операций по договорам, автоматическое начисление процентов по договору, учет залогов различных типов, универсальная настройка тарифных планов, динамические ставки начислений и многое другое. Система отчетов позволяет извлекать необходимые финансовые данные по работе ломбарда и контролировать действия персонала. Также имеется система разграничения прав пользователей.
Ключевые особенности:
Полное соответствие законодательству Украины.
Полный учет всех операций по договорам.
Автоматическое начисление процентов по договору.
Учет залогов различных типов.
Универсальная настройка тарифных планов.
Динамические ставки начислений.
Дополнительная автоматизация работы с залогами "драг.металлы".
Учет кассы.
Поддержка фискального регистратора.
Гибкая настройка документов.
Возможность работы с филиалами.
Экспорт/импорт информации из филиала в центральный офис.
Возможность ведения в одной базе данных нескольких филиалов.
Система поддержки принятия решений (СППР) "Выбор" - аналитическая система, основанная на методе анализа иерархий (МАИ), является простым и удобным средством, которое
Отзывы о программе PawnShop-Ломбард
Сергей Владимирович про PawnShop-Ломбард 9.1.4.907 [22-09-2014]
Программа постоянно развивается, мы купили ее уже давно, но постоянно обновляемся до актуальных версий. На данный момент команда разрабов ввели удаленный помощьник в программу. Когда мы обращаемся к ним за советами или помощью просто жмем кнопку и они к нам подключаются без особых танцев с бубном или скачиванием непонятных дополнительных программ. Сделали сайт обращения к разработчикам на прямую для описания пожеланий и своих мыслей по дополнительным улучшениям программы. Приятно, когда разработчики программ интересуются пожеланиями и тем, что вообще думают пользователи проги. 3 | 4 | Ответить
Ломбард 24 про PawnShop-Ломбард 8.1.0.776 [16-07-2013]
Наш ломбард открылся достаточно давно, и в начале нашей деятельности мы работали вообще без программы автоматизации. Когда поток клиентов увеличился, по истечению времени, возник вопрос- как ускорить оформление залоговых билетов и наладить ведение учета и отчетности в ломбарде. Мы начали поиск решения для автоматизации деятельности ломбарда. Программу PawnShop нам посоветовали коллеги, имеющие крупную сеть ломбардов. Мы попросили их продемонстрировать работу программы в реальной деятельности ломбарда, т.к. до этого Мы не сталкивались со специализированным ПО. Как оказалось, все, что мы высчитывали и заполняли вручную, тратя на это не мало времени - программа PawnShop делает гораздо быстрее автоматически. После приобретения и внедрения PawnShop, работа начала происходить гораздо быстрее. Всю бухгалтерию и документацию программа формирует так же автоматически. 2 | 4 | Ответить
Андрей "Деньги для Вас" про PawnShop-Ломбард 8.1.0.776 [20-05-2013]
Спасибо за ссылку на статью, очень информативная. Проанализировав с учредителями и попробовав Демо-версии различных программ, описанных в статье, мы выбрали PawnShop 8, потому, что программа действительно не дорогая и отлично подходит нашему ломбарду. 2 | 2 | Ответить
Gold Ocean Lombard про PawnShop-Ломбард 8.1.0.776 [26-04-2013]
Доброго времени суток! Мы тоже искали прогу для учета деятельности в нашем ломбарде и наткнулись на интересную статью о программах, вот ссылка, советую прочитать: http://dengi_pod_zalog.livejournal.com/
Цитата из статьи: "Нам нужно было максимально автоматизировать все процессы и, главное, учет, чтобы уберечь персонал всех уровней от соблазна «не париться» по поводу интересов и имущества клиентов, а также их наличия в принципе. Мы объединили все свои представления о сфере программирования, логическое мышление и кое-какие советы знакомых «технарей» и принялись лихорадочно искать то, что, по нашему мнению, должно было называться программа для ломбарда." 2 | 3 | Ответить
Егор про PawnShop-Ломбард 8.1.0.776 [14-03-2013]
Работаем с программой уже несколько лет, недавно перешли с 7-ой версии на 8-ую, могу с уверенностью сказать, что разработчики постоянно двигаются в перед, масса новых функций и настроек, мы очень довольны ! 2 | 2 | Ответить