PawnShop-Ломбард для Windows

PawnShop-Ломбард 13.0.4.409

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание PawnShop-Ломбард 13.0.4.409Описание   Скачать PawnShop-Ломбард 13.0.4.409СКАЧАТЬ (112,39 Мб) Скриншоты PawnShop-Ломбард 13.0.4.409Скриншоты (7)   Статистика PawnShop-Ломбард 13.0.4.409Статистика   Отзывы о PawnShop-Ломбард 13.0.4.409Отзывы (10)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PawnShop-Ломбард - программа, которая представляет собой специализированное отраслевое решение для автоматизации операционной деятельности ломбарда. В приложении присутствует полный учет всех операций по договорам, автоматическое начисление процентов по договору, учет залогов различных типов, универсальная настройка тарифных планов, динамические ставки начислений и многое другое. Система отчетов позволяет извлекать необходимые финансовые данные по работе ломбарда и контролировать действия персонала. Также имеется система разграничения прав пользователей.

Ключевые особенности:

  • Полное соответствие законодательству Украины.
  • Полный учет всех операций по договорам.
  • Автоматическое начисление процентов по договору.
  • Учет залогов различных типов.
  • Универсальная настройка тарифных планов.
  • Динамические ставки начислений.
  • Дополнительная автоматизация работы с залогами "драг.металлы".
  • Учет кассы.
  • Поддержка фискального регистратора.
  • Гибкая настройка документов.
  • Возможность работы с филиалами.
  • Экспорт/импорт информации из филиала в центральный офис.
  • Возможность ведения в одной базе данных нескольких филиалов.
  • Наличие модуля передачи на реализацию.
  • Разграничение прав пользователей и многое другое.
PawnShop-Ломбард
PawnShop-Ломбард
PawnShop-Ломбард
PawnShop-Ломбард
Статус программы Демо версия | Цена: 1 400 руб / месяц
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 759
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Бухгалтерия - Ведение дел
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Технологическая карта 1.3

Технологическая карта - данная программа создана в помощь технологам предприятий общественного питания и окажется незаменимой при составлении технологических карт и

Аркулятор 5.92

Аркулятор - программа для расчета внутренних облицовочных материалов. Предоставляет возможность расчета строительных материалов для отделки (ремонта) стен и потолков

Winplast 1.94

Winplast - бесплатная программа, предназначенная для расчета металло-пластиковых окон, дверей и фасадов из ПВХ. Позволяет подготовить все необходимые типы

Программа печати конвертов и почтовых бланков 3.1

Программа печати конвертов и почтовых бланков - эта программа предназначена для печати адресов и логотипов на почтовых конвертах в том числе и для массовых рассылок

Марочник сталей 1.0

Марочник сталей - небольшая бесплатная программа, с помощью которой пользователь сможет узнать все основные характеристики сталей и различных сплавов, как например

СППР "Выбор" 7.0.0.508

Система поддержки принятия решений (СППР) "Выбор" - аналитическая система, основанная на методе анализа иерархий (МАИ), является простым и удобным средством, которое

скачать Adguard

Отзывы о программе PawnShop-Ломбард

Сергей Владимирович про PawnShop-Ломбард 9.1.4.907 [22-09-2014]

Программа постоянно развивается, мы купили ее уже давно, но постоянно обновляемся до актуальных версий. На данный момент команда разрабов ввели удаленный помощьник в программу. Когда мы обращаемся к ним за советами или помощью просто жмем кнопку и они к нам подключаются без особых танцев с бубном или скачиванием непонятных дополнительных программ. Сделали сайт обращения к разработчикам на прямую для описания пожеланий и своих мыслей по дополнительным улучшениям программы. Приятно, когда разработчики программ интересуются пожеланиями и тем, что вообще думают пользователи проги.
3 | 4 | Ответить

Ломбард 24 про PawnShop-Ломбард 8.1.0.776 [16-07-2013]

Наш ломбард открылся достаточно давно, и в начале нашей деятельности мы работали вообще без программы автоматизации. Когда поток клиентов увеличился, по истечению времени, возник вопрос- как ускорить оформление залоговых билетов и наладить ведение учета и отчетности в ломбарде. Мы начали поиск решения для автоматизации деятельности ломбарда. Программу PawnShop нам посоветовали коллеги, имеющие крупную сеть ломбардов. Мы попросили их продемонстрировать работу программы в реальной деятельности ломбарда, т.к. до этого Мы не сталкивались со специализированным ПО. Как оказалось, все, что мы высчитывали и заполняли вручную, тратя на это не мало времени - программа PawnShop делает гораздо быстрее автоматически. После приобретения и внедрения PawnShop, работа начала происходить гораздо быстрее. Всю бухгалтерию и документацию программа формирует так же автоматически.
2 | 4 | Ответить

Андрей "Деньги для Вас" про PawnShop-Ломбард 8.1.0.776 [20-05-2013]

Спасибо за ссылку на статью, очень информативная. Проанализировав с учредителями и попробовав Демо-версии различных программ, описанных в статье, мы выбрали PawnShop 8, потому, что программа действительно не дорогая и отлично подходит нашему ломбарду.
2 | 2 | Ответить

Gold Ocean Lombard про PawnShop-Ломбард 8.1.0.776 [26-04-2013]

Доброго времени суток! Мы тоже искали прогу для учета деятельности в нашем ломбарде и наткнулись на интересную статью о программах, вот ссылка, советую прочитать: http://dengi_pod_zalog.livejournal.com/
Цитата из статьи: "Нам нужно было максимально автоматизировать все процессы и, главное, учет, чтобы уберечь персонал всех уровней от соблазна «не париться» по поводу интересов и имущества клиентов, а также их наличия в принципе. Мы объединили все свои представления о сфере программирования, логическое мышление и кое-какие советы знакомых «технарей» и принялись лихорадочно искать то, что, по нашему мнению, должно было называться программа для ломбарда."
2 | 3 | Ответить

Егор про PawnShop-Ломбард 8.1.0.776 [14-03-2013]

Работаем с программой уже несколько лет, недавно перешли с 7-ой версии на 8-ую, могу с уверенностью сказать, что разработчики постоянно двигаются в перед, масса новых функций и настроек, мы очень довольны !
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (10) / Добавить отзыв
 