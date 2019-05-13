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SmartVizor Variable Data Printing 27.0.190.312
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4.67 из 5, всего оценок - 3
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- Рейтинг программы - 4.67 из 5
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SmartVizor Variable Data Printing - мощный и профессиональный инструмент для создания и печати шаблонов документов. В качестве шаблона может быть использован графический файл, документ Word или PDF, что позволяет использовать для их создания такие продукты, как Adobe InDesign или Adobe PageMaker или Adobe Illustrator или Microsoft Word.
Программа позволяет работать практически со всеми форматами баз данных - Dbase (.dbf), Microsoft FoxPro (.dbf), Paradox (.db), Microsoft Excel (.xls), ASCII (.csv, .txt), а также присутствует поддержка ODBC, что дает возможность напрямую подключаться к пользовательской базе данных и при желании использовать SQL. Кроме того SmartVizor Variable Data Printing умеет работать с более чем 20 типами штрих-кодов (Code 39, UPC/EAN, Code 128, Codabar, MSI Plessy, POSTNET и др.).
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