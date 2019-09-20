ContentWasher для Windows

ContentWasher 5.16

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Описание ContentWasher 5.16Описание   Скачать ContentWasher 5.16СКАЧАТЬ (17,42 Мб) Скриншоты ContentWasher 5.16Скриншоты (4)   Статистика ContentWasher 5.16Статистика   Отзывы о ContentWasher 5.16Отзывы (0)  
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3.29 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.29 из 5
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ContentWasher - программа, которая обеспечивает полный контроль за использованием Интернета, и предоставляет надёжный родительский контроль за детьми и защиту от порнографии в глобальной сети. Среди функций приложения следует отметить наличие доступа к Интернету по расписанию, ограничение ICQ, социальных сетей, блокирование порнографии, "белый" и "черный" список сайтов, родительский контроль за детьми, настройка программы через сеть и многое другое.

Ключевые особенности ContentWasher:

  • Ограничение доступа к сети Интернет по дням недели и времени суток.
  • Блокирование порнографических сайтов из "черного" списка.
  • Возможность разрешить посещать только определенные родителями сайты.
  • Блокирование веб-страниц, сообщений ICQ или электронной почты по наличию в них запрещенных слов.
  • Наличие предустановленных категорий запрещенных слов (явный секс, наркотики, религиозные секты и пр.).
  • Блокирование показа рекламы сомнительного характера (рекламы порнографических сайтов).
  • Ограничение запуска на компьютере игр по времени.
  • Возможность автоматической отсылки журнала использования Интернета родителям по электронной почте.
  • Фильтрование https трафика.
  • Запрет на скачивание файлов.
  • Подробная статистика использования Интернета и многое другое.
Что нового в ContentWasher 5.16?
  • Обновлён фильтрующий драйвер.
  • В журнале программы показывается точная причина блокирования сайтов из чёрного списка.
  • Исправления в алгоритмах работы программы.
ContentWasher
ContentWasher
ContentWasher
ContentWasher
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1000 руб.
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 9 921
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование - Учет и контроль трафика - Контроль доступа
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Отзывы о программе ContentWasher

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