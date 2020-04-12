VEGAS DVD Architect (ранее DVD Architect Studio) - удобное приложение, которое позволяет в короткие сроки и с максимальным качеством создавать DVD и Blu-Ray диски, записывая на них слайд-шоу из фотографий, музыку и DVD-фильмы с полноценными меню. У пользователя присутствует возможность выбирать при создании проекта различные фоны, кнопки, темы, управлять списками воспроизведения, добавлять видеоклипы, аудиодорожки, графические компиляции, подменю и др.
Ключевые возможности программы:
Поддержка носителей различных форматов, включая BD-R, BD-RE, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, и DVD+R DL.
Поддержка наиболее популярных мультимедийных форматов (bmp, gif, jpeg, jpg, png, psd, tif, tiff, avi, mov, mp4, mpeg, mpg, qt, wmv, aa3, ac3, aif, ogg, wma и др.).
Наличие большого количества разнообразных тем, фонов и кнопок.
Поддержка стандартов NTSC и PAL с разрешением 4:3 и 16:9.
Возможность применения оптимальных настроек для проекта.
Наличие функции предпросмотра.
Добавление, изменение и перемещение глав.
Наличие виртуального пульта ДУ для просмотра проекта перед записью на DVD.