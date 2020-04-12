Программы для Windows » CD/DVD диски » Запись » VEGAS DVD Architect для Windows
VEGAS DVD Architect для Windows

VEGAS DVD Architect 7.0.0.100

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание VEGAS DVD Architect 7.0.0.100Описание   Скачать VEGAS DVD Architect 7.0.0.100СКАЧАТЬ (4,52 Мб) Скриншоты VEGAS DVD Architect 7.0.0.100Скриншоты (2)   Статистика VEGAS DVD Architect 7.0.0.100Статистика   Отзывы о VEGAS DVD Architect 7.0.0.100Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.15 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.15 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

VEGAS DVD Architect (ранее DVD Architect Studio) - удобное приложение, которое позволяет в короткие сроки и с максимальным качеством создавать DVD и Blu-Ray диски, записывая на них слайд-шоу из фотографий, музыку и DVD-фильмы с полноценными меню. У пользователя присутствует возможность выбирать при создании проекта различные фоны, кнопки, темы, управлять списками воспроизведения, добавлять видеоклипы, аудиодорожки, графические компиляции, подменю и др.

Ключевые возможности программы:  

  • Поддержка носителей различных форматов, включая BD-R, BD-RE, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, и DVD+R DL.
  • Поддержка наиболее популярных мультимедийных форматов (bmp, gif, jpeg, jpg, png, psd, tif, tiff, avi, mov, mp4, mpeg, mpg, qt, wmv, aa3, ac3, aif, ogg, wma и др.).
  • Наличие большого количества разнообразных тем, фонов и кнопок.
  • Поддержка стандартов NTSC и PAL с разрешением 4:3 и 16:9.
  • Возможность применения оптимальных настроек для проекта.
  • Наличие функции предпросмотра.
  • Добавление, изменение и перемещение глав.
  • Наличие виртуального пульта ДУ для просмотра проекта перед записью на DVD.
  • Поддержка drag-and-drop.
VEGAS DVD Architect
VEGAS DVD Architect
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $99.99
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 775
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Редакторы
ТОП-сегодня раздела "Запись"
 

UltraISO 9.7.2.3561

UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и копирование компакт-дисков, отредактировать и создать образы, записать их

Nero Burning ROM 22.0.00500

Nero Burning ROM - популярное приложение для прожига CD/DVD/Blu-ray дисков, обладающее поддержкой всех типов приводов и оптических носителей. Присутствует

Nero Standard 2018 1.10.0.9

Nero - одна из самых популярных программ для работы с мультимедиа, с помощью которой можно записывать CD/DVD/Blu-ray диски, редактировать видео, копировать диски,

ImgBurn 2.5.8.0

ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать практически с любыми приводами и накопителями. Приложение поддерживает

Win32 Disk Imager 1.0.0

Win32 Disk Imager - бесплатная и легкая в эксплуатации утилита, которая позволяет создавать точные копии USB флешек и карт памяти SD, сохранять их в виде IMG файлов,

BurnAware Free 13.2

BurnAware Free - отличная утилита для прожига CD, DVD и Blu-ray дисков, с помощью которой можно без проблем записывать аудио и видео диски, создавать образы дисков,

скачать Adguard

Отзывы о программе VEGAS DVD Architect

Admin

Отзывов о программе VEGAS DVD Architect 7.0.0.100 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 