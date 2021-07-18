Freemake Music Box - бесплатная программа для поиска музыки и прослушивания композиций онлайн, причем поиск осуществляется лишь для аудио, легально загруженного в сеть. С помощью Freemake Music Box можно создавать плейлисты со своими любимыми песнями, менять последовательность треков и сохранять их для следующего прослушивания.

Также к особенностям программы следует отнести интеллектуальный поиск музыки, встроенный плеер, возможность сортировки треков по альбому, исполнителю или названию песни.