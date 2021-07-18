Freemake Music Box для Windows
|Оценка:
|3.89/5 голосов - 17
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ellora Assets Corporation
|Категории:
|Плееры - Поиск информации
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 099 | Статистика
|Размер:
|1,01 Мб
|СКАЧАТЬ
Freemake Music Box - бесплатная программа для поиска музыки и прослушивания композиций онлайн, причем поиск осуществляется лишь для аудио, легально загруженного в сеть. С помощью Freemake Music Box можно создавать плейлисты со своими любимыми песнями, менять последовательность треков и сохранять их для следующего прослушивания.
Также к особенностям программы следует отнести интеллектуальный поиск музыки, встроенный плеер, возможность сортировки треков по альбому, исполнителю или названию песни.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Freemake Music Box
(ерж про Freemake Music Box 0.9.0.3 [03-02-2012]
Логично было в программу встроить загрузчик аудио файлов, в этом случае есть логическая завершённость, а так в принципе много он-лайн ресурсов этого направления и смысла особого скачивать не вижу.
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