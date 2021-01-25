Отзывы о программе Билеты по устройству автобусов

Разработчик Не выкладываю потому что нет спроса. Если что выложу на оф.сайте через недели две. Если надо

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Cергей (автор) Поддержка программы прекращена

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Сергей (автор) Очень мало отзывов- видимо все предпочитают решать тоже, но в бумаге. Если все так будет продолжаться в июле может прекращу поддержку и публикацию программы. Купите у Минтранса бумажные копии

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