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Билеты по устройству автобусов для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 44
Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Авто
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 525 | Статистика
Размер:15,65 Мб
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Билеты по устройству автобусов - бесплатная программа, которая содержит 300 вопросов по устройству автобусов для подготовки к экзамену в организации при обучении на категорию "D" или самопроверки знаний. После прохождения всех вопросов выбранного билета, пользователю выставляется оценка в соответствии с количеством правильных ответов, причем по каждому вопросу можно увидеть выбранный и правильный вариант ответа.

Что нового в Билеты по устройству автобусов 2021.2.0?
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Отзывы о программе Билеты по устройству автобусов

Разработчик про Билеты по устройству автобусов 4.3.1.0 [01-11-2015]

Не выкладываю потому что нет спроса. Если что выложу на оф.сайте через недели две. Если надо
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Cергей (автор) про Билеты по устройству автобусов 4.3.1.0 [16-02-2013]

Поддержка программы прекращена
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Сергей (автор) про Билеты по устройству автобусов 3.9.1.0 [19-05-2012]

Очень мало отзывов- видимо все предпочитают решать тоже, но в бумаге. Если все так будет продолжаться в июле может прекращу поддержку и публикацию программы. Купите у Минтранса бумажные копии
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Олег в ответ Сергей (автор) про Билеты по устройству автобусов 4.3.1.0 [30-10-2015]

Сергей. Отзывов мало, потому-что мало кто знает о программе.
Где можно её скачать? Тли может онлайн ?
Моё мыло: stinger24.10.72@mail.ru
Буду очень признателен
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