Билеты по устройству автобусов для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 44
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MCA
|Категории:
|Обучающий софт - Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 525 | Статистика
|Размер:
|15,65 Мб
|СКАЧАТЬ
Билеты по устройству автобусов - бесплатная программа, которая содержит 300 вопросов по устройству автобусов для подготовки к экзамену в организации при обучении на категорию "D" или самопроверки знаний. После прохождения всех вопросов выбранного билета, пользователю выставляется оценка в соответствии с количеством правильных ответов, причем по каждому вопросу можно увидеть выбранный и правильный вариант ответа.
- Обновлена регистрационная информация, окно теста теперь можно развернуть во весь экран.
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Отзывы о программе Билеты по устройству автобусов
Разработчик про Билеты по устройству автобусов 4.3.1.0 [01-11-2015]
Не выкладываю потому что нет спроса. Если что выложу на оф.сайте через недели две. Если надо
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Cергей (автор) про Билеты по устройству автобусов 4.3.1.0 [16-02-2013]
Сергей (автор) про Билеты по устройству автобусов 3.9.1.0 [19-05-2012]
Очень мало отзывов- видимо все предпочитают решать тоже, но в бумаге. Если все так будет продолжаться в июле может прекращу поддержку и публикацию программы. Купите у Минтранса бумажные копии
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Олег в ответ Сергей (автор) про Билеты по устройству автобусов 4.3.1.0 [30-10-2015]
Сергей. Отзывов мало, потому-что мало кто знает о программе.
Где можно её скачать? Тли может онлайн ?
Моё мыло: stinger24.10.72@mail.ru
Буду очень признателен
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