5 STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 - пакет фильтров и аудио (видео) кодеков от разработчика Vista Codec Package и Windows 7 Codecs, после инсталляции которого можно без проблем воспроизводить при помощи любого проигрывателя мультимедийные файлы в ОС Windows 8 - 10. При установке программа автоматически деинсталлирует уже установленные кодеки, при этом заменяя их собственными для обеспечения лучшей совместимости. По аналогии со своим предшественником ADVANCED Codecs, данная программа не включает в себя никаких дополнительных проигрывателей и не изменяет системные ассоциации файлов. Также поддерживается воспроизведение потокового видео в нескольких форматах. Каждый компонент пакета может быть удален отдельно без необходимости удаления всех кодеков. ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 для Windows Что нового в STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 7.5.3?

Обновлены LAV фильтры до версии 0.73.1.14

Обновлен MediaInfo DLL до версии 18.12

Обновлен Icaros до версии 3.1.0

Исправлено зависание обновления при установке

Полная поддержка 3D-воспроизведения