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STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 для Windows

STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 7.5.3

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Описание STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 7.5.3Описание   Скачать STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 7.5.3СКАЧАТЬ (36,6 Мб) Скриншоты STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 7.5.3Скриншоты (1)   Статистика STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 7.5.3Статистика   Отзывы о STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 7.5.3Отзывы (3)  
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4.39 из 5, всего оценок - 59
  • Рейтинг программы - 4.39 из 5
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STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 - пакет фильтров и аудио (видео) кодеков от разработчика Vista Codec Package и Windows 7 Codecs, после инсталляции которого можно без проблем воспроизводить при помощи любого проигрывателя мультимедийные файлы в ОС Windows 8 - 10. При установке программа автоматически деинсталлирует уже установленные кодеки, при этом заменяя их собственными для обеспечения лучшей совместимости.

По аналогии со своим предшественником ADVANCED Codecs, данная программа не включает в себя никаких дополнительных проигрывателей и не изменяет системные ассоциации файлов. Также поддерживается воспроизведение потокового видео в нескольких форматах. Каждый компонент пакета может быть удален отдельно без необходимости удаления всех кодеков.

Что нового в STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 7.5.3?
  • Обновлены LAV фильтры до версии 0.73.1.14
  • Обновлен MediaInfo DLL до версии 18.12
  • Обновлен Icaros до версии 3.1.0
  • Исправлено зависание обновления при установке
  • Полная поддержка 3D-воспроизведения
Скриншоты STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 45 542
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры
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Отзывы о программе STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10

Прапраправнук Джидая про STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 4.6.2 [02-03-2017]

Странная программа,как и её аналог ADVANCED Codecs:каждый день выходит новая версия!Каждый день!Они,что туда вирусы и трояны засовывают,чтобы следить за людьми?!Но,ведь у всех антивирусы стоят-они вирусы удаляют,значит эти разрабы новые впихивают и так ежедневно!Смысл их действий?!Где логика тогда в выпуске ежедневно (!) новой версии кодеков?
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Zona про STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 2.3.7 [14-12-2014]

ясен пень-k lite ставь
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Prikolschik1 про Windows 8 Codecs 1.5.5 [02-05-2013]

Что то я незаметил премен. ОС WINDOWS 8/64
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