STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 - пакет фильтров и аудио (видео) кодеков от разработчика Vista Codec Package и Windows 7 Codecs, после инсталляции которого можно без проблем воспроизводить при помощи любого проигрывателя мультимедийные файлы в ОС Windows 8 - 10. При установке программа автоматически деинсталлирует уже установленные кодеки, при этом заменяя их собственными для обеспечения лучшей совместимости.
По аналогии со своим предшественником ADVANCED Codecs, данная программа не включает в себя никаких дополнительных проигрывателей и не изменяет системные ассоциации файлов. Также поддерживается воспроизведение потокового видео в нескольких форматах. Каждый компонент пакета может быть удален отдельно без необходимости удаления всех кодеков.
x264 Video Codec - бесплатный кодек для кодирования и высококачественного сжатия видеопотоков в формат H.264/MPEG-4 AVC. Присутствует возможность управления
Отзывы о программе STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10
Прапраправнук Джидая про STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 4.6.2 [02-03-2017]
Странная программа,как и её аналог ADVANCED Codecs:каждый день выходит новая версия!Каждый день!Они,что туда вирусы и трояны засовывают,чтобы следить за людьми?!Но,ведь у всех антивирусы стоят-они вирусы удаляют,значит эти разрабы новые впихивают и так ежедневно!Смысл их действий?!Где логика тогда в выпуске ежедневно (!) новой версии кодеков? | | Ответить
Zona про STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 2.3.7 [14-12-2014]