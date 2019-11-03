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Top Process Monitor для Windows

Top Process Monitor 10.1

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Описание Top Process Monitor 10.1Описание   Скачать Top Process Monitor 10.1СКАЧАТЬ (104 Кб) Скриншоты Top Process Monitor 10.1Скриншоты (3)   Статистика Top Process Monitor 10.1Статистика   Отзывы о Top Process Monitor 10.1Отзывы (1)  
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1.16 из 5, всего оценок - 224
  • Рейтинг программы - 1.16 из 5
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Top Process Monitor - гаджет для боковой панели ОС Windows Vista/7, который отображает список процессов, больше всех потребляющих ресурсы ПК (ЦП, оперативная память и пр.). Кроме того утилита предоставляет быстрый доступ к диспетчеру задач или монитору ресурсов, а также доступны настройки внешнего вида, как например цвет фона и текста.

Что нового в Top Process Monitor 10.1?
  • Исправлены ошибки
Top Process Monitor
Top Process Monitor
Top Process Monitor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 246
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе Top Process Monitor

juriymelihov про Top Process Monitor 7.4 [02-12-2016]

После установки данного гаджета, на рабочем столе появились три ярлыка-ссылки, ведущие на сайты онлайн игр!!! После удаления ярлыков, они восстанавливаются через несколько минут!!!
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