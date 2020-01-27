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MailWasher Pro для Windows

MailWasher Pro 7.12.16

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Описание MailWasher Pro 7.12.16Описание   Скачать MailWasher Pro 7.12.16СКАЧАТЬ (23,08 Мб) Скриншоты MailWasher Pro 7.12.16Скриншоты (8)   Статистика MailWasher Pro 7.12.16Статистика   Отзывы о MailWasher Pro 7.12.16Отзывы (5)  
Оцените программу!
3.34 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 3.34 из 5
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MailWasher Pro - программа позволяет пользователям просматривать письма, находящиеся на различных почтовых аккаунтах, перед тем, как скачать их себе на машину. Благодаря этой программе вы сможете удалить или вернуть ненужные письма обратно отправителю с сообщением о том, что адресат неизвестен.

В MailWasher имеется возможность маркировать письма как нормальные, вирусованные, спам и т.д. Кроме того, есть мощный фильтр, поддерживается работа с несколькими аккаунтами, присутствует система визуальных и аудио извещений о приходе новых сообщений.

Что нового в MailWasher Pro 7.12.16?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
MailWasher Pro
MailWasher Pro
MailWasher Pro
MailWasher Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 036
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнти-СПАМ
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Отзывы о программе MailWasher Pro

smit198 про MailWasher Pro 7.9.0 [16-02-2017]

Прога не рабочая,выдаёт ошибку,даже при обновлении проги!
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expert про MailWasher Pro 2012 1.8 [14-03-2012]

Так она же и не рассчитана на win7
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Александр про MailWasher Pro 2012 1.5.00 [24-01-2012]

Полное ПИ - ПИ! На 7х64 выдает ошибку.
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shandrus про MailWasher Pro 5.0 [05-08-2005]

отменная программа
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MsKos про MailWasher Pro [13-03-2005]

Программа MailWasher Pro 4.1.9, впрочем как все предыдущие версии, напрочь не понимает русской кодировки КОИ-8Р. Это несмотря на то, что ее автор русского происхождения. Вот что значит горбатиться на дядю Сэма, родной язык забудешь.
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