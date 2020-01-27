Mozilla Thunderbird 68.4.2
Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Встроенный HTML редактор
SPAMfighter Pro 7.6.155
Дополнение для почтовых клиентов Microsoft Outlook и Outlook Express, которое помогает отсеять значительную часть поступающего в ваш почтовый ящик спама
Pegasus Mail 4.73
Pegasus Mail - Многофункциональная почтовая программа. Обладает широчайшими функциями, присущими аналогичным коммерческим продуктам
MailWasher Pro 7.12.15
MailWasher Pro - программа позволяет пользователям просматривать письма, находящиеся на различных почтовых аккаунтах, перед тем, как скачать их себе на машину.
AGAVA SpamProtexx 2.4.2.218
Спам фильтр AGAVA SpamProtexx решает ряд проблем, традиционных для антиспам - программ, а также обладает новыми возможностями в сфере защиты от спама. Он
Spamihilator 1.6.0
Spamihilator - Программа позволяет отсеять до 98 процентов нежелательных писем и спама, поступающих в ваш почтовый ящик