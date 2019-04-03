Smart PC Locker Free для Windows

Smart PC Locker Free 3.1

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Описание Smart PC Locker Free 3.1Описание   Скачать Smart PC Locker Free 3.1СКАЧАТЬ (2,55 Мб) Скриншоты Smart PC Locker Free 3.1Скриншоты (4)   Статистика Smart PC Locker Free 3.1Статистика   Отзывы о Smart PC Locker Free 3.1Отзывы (0)  
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Smart PC Locker - простая и в тоже время мощная утилита для блокировки компьютера, отдельных функций или процессов, с целью предотвращения несанкционированного доступа к важной информации и данным. Имеет простой интуитивно понятный интерфейс, поддерживает "горячие" клавиши.

Возможности программы:

  • Автоматическая блокировка компьютера в случае бездействия на протяжении определенного периода времени.
  • Отключение диспетчер задач.
  • Блокировка дисковода компакт-дисков и USB.
  • Отключение монитора через определенный период времени без активности.
  • Установка пароля для разблокировки.
  • Выключение компьютера в случае бездействия на протяжении определенного периода времени или при определенном количестве неудачных попыток ввода пароля.
  • Выбор фона, отображаемого во время блокировки.
Что нового в Smart PC Locker Free 3.1?
  • Улучшения в работе программе
  • Добавлены новые переводы
  • Исправлен ряд ошибок
Smart PC Locker Free
Smart PC Locker Free
Smart PC Locker Free
Smart PC Locker Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 558
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных - Контроль доступа
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Отзывы о программе Smart PC Locker Free

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