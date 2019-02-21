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Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД для Android

Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД 6.4.2 для Android

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Описание Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД 6.4.2 для AndroidОписание   Скачать Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД 6.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (22,63 Мб) Скриншоты Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД 6.4.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД 6.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД 6.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД - полезное приложение для российских автолюбителей, благодаря которому вся информация о штрафах за нарушение Правил дорожного движения будет всегда под рукой.

Программа представляет собой полный справочник по штрафам, с поиском по тематике (как например тонировка, выезд на встречную полосу, не пристегнутый ремень безопасности и т.д.), список статей КоАП с последними изменениями, список кодов регионов РФ с телефонами дежурной части ГИБДД и телефонами доверия, а также включает в себя Правила дорожного движения, перечень дорожных знаков и разметки.

В приложении доступна проверка и оплата штрафов онлайн по официальной базе ГИБДД России и базе Федерального казначейства ГИС ГМП.

Что нового в Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД 6.4.2 для Android?
  • Обновление ПДД от 8, 14 и 21 декабря.
  • Добавлен раздел "Изменения в штрафах и ПДД" на главной странице приложения.
Скриншоты Штрафы ПДД 2019 - штрафы ГИБДД:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 481
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Категории программыЗаконодательство - другое - Авто
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