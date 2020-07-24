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Штрафы ПДД - ГИБДД для Android

Штрафы ПДД - ГИБДД 6.9.8 для Android

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Описание Штрафы ПДД - ГИБДД 6.9.8 для AndroidОписание   Скачать Штрафы ПДД - ГИБДД 6.9.8 для AndroidСКАЧАТЬ (21,81 Мб) Скриншоты Штрафы ПДД - ГИБДД 6.9.8 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Штрафы ПДД - ГИБДД 6.9.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Штрафы ПДД - ГИБДД 6.9.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Штрафы ПДД - ГИБДД - полезное приложение для российских автолюбителей, благодаря которому вся информация о штрафах за нарушение Правил дорожного движения будет всегда под рукой.

Программа представляет собой полный справочник по штрафам, с поиском по тематике (как например тонировка, выезд на встречную полосу, не пристегнутый ремень безопасности и т.д.), список статей КоАП с последними изменениями, список кодов регионов РФ с телефонами дежурной части ГИБДД и телефонами доверия, а также включает в себя Правила дорожного движения, перечень дорожных знаков и разметки.

В приложении доступна проверка и оплата штрафов онлайн по официальной базе ГИБДД России и базе Федерального казначейства ГИС ГМП.

Что нового в Штрафы ПДД - ГИБДД 6.9.8 для Android?
  • Добавили возможность оформить е-ОСАГО на мотоцикл.
  • Обновили статью УК 264
Штрафы ПДД - ГИБДД
Штрафы ПДД - ГИБДД
Штрафы ПДД - ГИБДД
Штрафы ПДД - ГИБДД
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 8 909
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаконодательство - другое - Авто
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Отзывы о программе Штрафы ПДД - ГИБДД

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Отзывов о программе Штрафы ПДД - ГИБДД 6.9.8 для Android пока нет, можете добавить...

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