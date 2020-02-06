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Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД для Android

Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД 3.8.8 для Android

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Описание Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД 3.8.8 для AndroidОписание   Скачать Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД 3.8.8 для AndroidСКАЧАТЬ (24,81 Мб) Скриншоты Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД 3.8.8 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД 3.8.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД 3.8.8 для AndroidОтзывы (4)  
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4.00 из 5, всего оценок - 11
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Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД - полезное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при подготовке к сдаче экзамена в ГИБДД на получение водительских прав, или в случае если вы просто хотите освежить в памяти Правила дорожного движения.

Программа включает в себя полный список билетов с последними изменениями на 2020 год (40 билетов, в каждом из которых 20 вопросов), подробные комментарии к каждому вопросу и разбор ошибок, а также содержит Правила дорожного движения, перечень дорожных знаков, горизонтальной и вертикальной разметки.

В бесплатной версии доступны только первые 5 билетов.

Что нового в Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД 3.8.8 для Android?
  • исправлены ошибки.
Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД
Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД
Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД
Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД
Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 16 099
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Авто
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Отзывы о программе Рэй.Экзамен ПДД 2020 - Билеты ГИБДД

Sitnik про Экзамен ПДД 2018- Билеты ГИБДД 3.1.4 для Android [23-02-2018]

Выложили бы бесплатное приложение для ПК билетов 2018г. AB CD
2 | 2 | Ответить

Konstantin про Экзамен ПДД 2014- Билеты ГИБДД 2.0.2 для Android [09-10-2014]

Я рекомендую приложение "Билеты ПДД 2014 (HD качество)": https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rokoapps.pdd

Картинки на весь экран, по 2 бесплатных билета в день, нет рекламы.
2 | 2 | Ответить

Анонимус про Экзамен ПДД 2014- Билеты ГИБДД 2.0 для Android [23-09-2014]

Не качайте приложение...Надо платить чтоб нормально им пользоваться..Разводняк
3 | 3 | Ответить

Юлия про Билеты ПДД 2013-2014 - Экзамен 1.9 для Android [19-01-2014]

Приложение платное, первые 5 билетов бесплатно, потом оплату требует
4 | 2 | Ответить

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