скачать Adguard
Adblock для Windows

Adblock 3.46.0 для Google Chrome

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Adblock 3.46.0 для Google ChromeОписание   Скачать Adblock 3.46.0 для Google ChromeСКАЧАТЬ (2,4 Мб) Скриншоты Adblock 3.46.0 для Google ChromeСкриншоты (5)   Статистика Adblock 3.46.0 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Adblock 3.46.0 для Google ChromeОтзывы (35)  
Оцените программу!
4.11 из 5, всего оценок - 263
  • Рейтинг программы - 4.11 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Adblock - популярное расширение для браузера Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету. Сделайте просмотр веб-страниц комфортабельнее и приятней посредством блокировки рекламы, различных баннеров и т.п.

Возможности:

  • Добавление подписок и фильтров, содержащих правила блокирования элементов веб-страниц.
  • Отображение всех элементов просматриваемой страницы.
  • Наличие динамического списка заблокированных элементов.
  • Возможность отключения фильтров и подписок.
  • Создание собственных правил блокирования картинок, Flash-роликов и Java-апплетов.
  • Автоматическое ежедневное резервное копирование списка фильтра.
  • Функция скрытия элементов, которые не могут быть заблокированы.

Подходит для всех браузеров на базе технологии Chromium: Google Chrome, Comodo Dragon, SRWare и т.д.

Adblock
Adblock
Adblock
Adblock
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)30 / 315 722
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы
ТОП-сегодня раздела "Блокировка рекламы"
 

Adguard 6.4.1814.4903

Adguard - мощный блокировщик рекламы, он способен заблокировать как обычные рекламные блоки и всплывающие окна, так и порно-баннеры и другие необычные виды рекламы.

Adblock 3.41.0 для Google Chrome

Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету

Adblock Plus 3.5.0 для Google Chrome

Adblock Plus - бесплатный блокировщик рекламы для Google Chrome. Полностью блокирует назойливую рекламу в Интернете

AdwCleaner 7.3

AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.

uBlock Origin 1.18.16 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox

uBlock Origin - отличный блокировщик назойливой и раздражающей рекламы

Adguard Антибаннер 2.10.1 для Google Chrome

Adguard Антибаннер - расширение антибаннер для Google Chrome для защита от рекламы и всплывающих окон. Блокирует все виды рекламы на всех веб-страницах Youtube,

Отзывы о программе Adblock

Евгений про Adblock 3.36.0 для Google Chrome [11-01-2019]

Гавно, сначало Гут потом капля потом ручей потом реклаааааааама!!!!!!брехня!
| | Ответить

Артём Воробьёв про Adblock 3.25.3 для Google Chrome [26-12-2018]

Это лучший блокировщик рекламы из всех , что я пробовал , блокирует рекламу даже на ютубе , я в шоке!!!!
| 1 | Ответить

Владимир про Adblock 3.22.1 для Google Chrome [22-02-2018]

Пишет, что моя ХР не поддерживается (типа, гугл хром слишком старый) и "Unobtrusive ads aren't being blocked in order to support websites." (т.е. "Ненавязчивая реклама не будет блокироваться дабы поддержать вебсайты"). Блин, разрабы, на кой хрен тогда нужно ваше приложение?)))))
| | Ответить

Петровичь про Adblock 3.15.0 для Google Chrome [24-12-2017]

Нормально работает для Гугла
| | Ответить

сеый про Adblock 2.46 для Google Chrome [01-02-2016]

пока работает!!!!!!!!!!
1 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (35) / Добавить отзыв
 