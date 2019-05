Владимир Пишет, что моя ХР не поддерживается (типа, гугл хром слишком старый) и "Unobtrusive ads aren't being blocked in order to support websites." (т.е. "Ненавязчивая реклама не будет блокироваться дабы поддержать вебсайты"). Блин, разрабы, на кой хрен тогда нужно ваше приложение?)))))

