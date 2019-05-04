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Adblock 3.46.0 для Google Chrome
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4.11 из 5, всего оценок - 263
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- Рейтинг программы - 4.11 из 5
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Adblock - популярное расширение для браузера Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету. Сделайте просмотр веб-страниц комфортабельнее и приятней посредством блокировки рекламы, различных баннеров и т.п.
Возможности:
- Добавление подписок и фильтров, содержащих правила блокирования элементов веб-страниц.
- Отображение всех элементов просматриваемой страницы.
- Наличие динамического списка заблокированных элементов.
- Возможность отключения фильтров и подписок.
- Создание собственных правил блокирования картинок, Flash-роликов и Java-апплетов.
- Автоматическое ежедневное резервное копирование списка фильтра.
- Функция скрытия элементов, которые не могут быть заблокированы.
Подходит для всех браузеров на базе технологии Chromium: Google Chrome, Comodo Dragon, SRWare и т.д.
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ТОП-сегодня раздела "Блокировка рекламы"
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Отзывы о программе Adblock
Евгений про Adblock 3.36.0 для Google Chrome [11-01-2019]
Гавно, сначало Гут потом капля потом ручей потом реклаааааааама!!!!!!брехня!
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Артём Воробьёв про Adblock 3.25.3 для Google Chrome [26-12-2018]
Это лучший блокировщик рекламы из всех , что я пробовал , блокирует рекламу даже на ютубе , я в шоке!!!!
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Владимир про Adblock 3.22.1 для Google Chrome [22-02-2018]
Пишет, что моя ХР не поддерживается (типа, гугл хром слишком старый) и "Unobtrusive ads aren't being blocked in order to support websites." (т.е. "Ненавязчивая реклама не будет блокироваться дабы поддержать вебсайты"). Блин, разрабы, на кой хрен тогда нужно ваше приложение?)))))
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Петровичь про Adblock 3.15.0 для Google Chrome [24-12-2017]
Нормально работает для Гугла
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сеый про Adblock 2.46 для Google Chrome [01-02-2016]
пока работает!!!!!!!!!!
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