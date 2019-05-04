Adblock - популярное расширение для браузера Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету. Сделайте просмотр веб-страниц комфортабельнее и приятней посредством блокировки рекламы, различных баннеров и т.п.

Возможности:

Добавление подписок и фильтров, содержащих правила блокирования элементов веб-страниц.

Отображение всех элементов просматриваемой страницы.

Наличие динамического списка заблокированных элементов.

Возможность отключения фильтров и подписок.

Создание собственных правил блокирования картинок, Flash-роликов и Java-апплетов.

Автоматическое ежедневное резервное копирование списка фильтра.

Функция скрытия элементов, которые не могут быть заблокированы.

Подходит для всех браузеров на базе технологии Chromium: Google Chrome, Comodo Dragon, SRWare и т.д.