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EMCO Network Software Scanner для Windows

EMCO Network Software Scanner 2.0.7.2461

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Описание EMCO Network Software Scanner 2.0.7.2461Описание   Скачать EMCO Network Software Scanner 2.0.7.2461СКАЧАТЬ (61,25 Мб) Скриншоты EMCO Network Software Scanner 2.0.7.2461Скриншоты (8)   Статистика EMCO Network Software Scanner 2.0.7.2461Статистика   Отзывы о EMCO Network Software Scanner 2.0.7.2461Отзывы (0)  
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EMCO Network Software Scanner - инструмент для выполнения основных операций аудита программного обеспечения на ПК в сети LAN/WAN. Позволяет собирать актуальную информацию обо всех установленных приложениях и обновлениях с удаленных компьютеров в сети. Все операции с сетевым компьютером осуществляется удаленно и невидимо для конечного пользователя. При этом не требуется установка отдельного клиента или специальной конфигурации, необходимо только указать учетные данные и иметь административный доступ к удаленному ПК. Сбор информации осуществляется в автоматическом режиме, после чего на экран выводится полный список приложений, обнаруженных на каждой удаленной системе.

Особенности:

  • Не использует WMI для сбора информации об инвентаризации программного обеспечения.
  • Предназначено для работы в крупных сетях, может использоваться для сбора данных с тысяч компьютеров.
  • Легкое управление задачами. Выполнение нескольких удаленных операций параллельно.
  • Быстрый сетевой сканер, используемый для сбора списка сетевых компьютеров и программного обеспечения. Может сканировать компьютеры в домен Windows, рабочих группах и в смешанных средах.
  • Экспорт данных в файл в формате CSV. Мастер экспорта позволяет настроить параметры экспорта формата.
  • Централизованная база данных. Хранит отдельно для каждого пользователя всю информацию (имя, версия, дата установки, размер и т.д.), которую можо сопоставить с ранее извлеченными данными.
EMCO Network Software Scanner
EMCO Network Software Scanner
EMCO Network Software Scanner
EMCO Network Software Scanner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 382
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование - Мониторинг
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Отзывы о программе EMCO Network Software Scanner

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