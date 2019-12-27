Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 4.00 из 5

1

2

3

4

5 EMCO Network Software Scanner - инструмент для выполнения основных операций аудита программного обеспечения на ПК в сети LAN/WAN. Позволяет собирать актуальную информацию обо всех установленных приложениях и обновлениях с удаленных компьютеров в сети. Все операции с сетевым компьютером осуществляется удаленно и невидимо для конечного пользователя. При этом не требуется установка отдельного клиента или специальной конфигурации, необходимо только указать учетные данные и иметь административный доступ к удаленному ПК. Сбор информации осуществляется в автоматическом режиме, после чего на экран выводится полный список приложений, обнаруженных на каждой удаленной системе. Особенности: Не использует WMI для сбора информации об инвентаризации программного обеспечения.

Предназначено для работы в крупных сетях, может использоваться для сбора данных с тысяч компьютеров.

Легкое управление задачами. Выполнение нескольких удаленных операций параллельно.

Быстрый сетевой сканер, используемый для сбора списка сетевых компьютеров и программного обеспечения. Может сканировать компьютеры в домен Windows, рабочих группах и в смешанных средах.

Экспорт данных в файл в формате CSV. Мастер экспорта позволяет настроить параметры экспорта формата.

Централизованная база данных. Хранит отдельно для каждого пользователя всю информацию (имя, версия, дата установки, размер и т.д.), которую можо сопоставить с ранее извлеченными данными.