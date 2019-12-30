TGMDev PhotoRenamer - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для переименования фотографий с указанием даты и времени снимка.

Переименование файлов осуществляется в соответствии с выбранной маской. По умолчанию доступно три маски, но присутствует возможность добавлять до 40 дополнительных масок с возможностью их редактирования.