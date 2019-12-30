TGMDev PhotoRenamer для Windows

TGMDev PhotoRenamer 4.1

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Описание TGMDev PhotoRenamer 4.1Описание   Скачать TGMDev PhotoRenamer 4.1СКАЧАТЬ (9,43 Мб) Скриншоты TGMDev PhotoRenamer 4.1Скриншоты (1)   Статистика TGMDev PhotoRenamer 4.1Статистика   Отзывы о TGMDev PhotoRenamer 4.1Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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TGMDev PhotoRenamer - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для переименования фотографий с указанием даты и времени снимка.

Переименование файлов осуществляется в соответствии с выбранной маской. По умолчанию доступно три маски, но присутствует возможность добавлять до 40 дополнительных масок с возможностью их редактирования.

Что нового в TGMDev PhotoRenamer 4.1?
  • Исправлены ошибки
  • Другие улучшения в работе программы
TGMDev PhotoRenamer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 915
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереименование файлов
ТОП-сегодня раздела "Переименование файлов"
 

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Отзывы о программе TGMDev PhotoRenamer

TGMDev про TGMDev PhotoRenamer 4.0 [25-02-2017]

Hello Friends

Please note thet PhotoRenamer 4.0b is just released. A few bugs have been smashed !!!

Thanks for using TGMDev PhotoRenamer

Thierry

Developper at www.tgmdev.be
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Карина Металфилд про TGMDev PhotoRenamer 3.1 [20-07-2012]

Отличная программа! Переименовала несколько десятков фотографий за считанные секунды. Спасибо!
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