TGMDev PhotoRenamer

ReNamer 7.1
ReNamer - функциональный инструмент для переименования файлов и папок. Поддерживает работу с ID3v1, ID3v2, EXIF, OLE, AVI, MD5, CRC32 и SHA1, дает возможность
FileDate Changer 1.1
FileDate Changer - небольшая бесплатная утилита, позволяющая изменять дату и время создания, изменения или последнего открытия любого файла в Вашей операционной
Rename Master 3.14
Rename Master - небольшая бесплатная программа, позволяющая пакетно переименовывать несколько файлов всего за несколько кликов
Advanced Renamer 3.85
Advanced Renamer - удобная программа для пакетного переименования файлов и папок. Утилита предлагает 14 способов переименования
Attribute Changer 9.10e
Attribute Changer - простенькая утилита для удобного изменения основных атрибутов файлов и папок
Rapid File Renamer 3.0
Rapid File Renamer - программа, с помощью которой вы сможете переименовать любое количество файлов в соответствии с заданными правилами. Поможет упорядочить файлы,