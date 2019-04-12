Pixillion Image Converter для Windows

Pixillion Image Converter 6.06

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Описание Pixillion Image Converter 6.06Описание   Скачать Pixillion Image Converter 6.06СКАЧАТЬ (897 Кб) Скриншоты Pixillion Image Converter 6.06Скриншоты (2)   Статистика Pixillion Image Converter 6.06Статистика   Отзывы о Pixillion Image Converter 6.06Отзывы (1)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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Pixillion Image Converter - мультиформатный конвертер цифровых изображений и фотографий, с функцией редактирования и возможностью создания слайд-шоу. Программа позволяет осуществлять пакетное преобразование до тысячи файлов одновременно, изменять размер изображений, настраивать яркость, контрастность, применять различные эффекты, добавлять текст, водяные знаки и многое другое. Присутствует функция предварительного просмотра и интеграция в контекстное меню Проводника.

Обработанные с помощью Pixillion Image Converter можно с легкостью опубликовать в сети Интернет, отправить по электронной почте или просматривать на различных портативных устройствах. Поддерживаются наиболее популярные графические форматы, включая GIF, JPG, PDF, PNG, BMP, PSD, TGA и т.д.

Pixillion Image Converter
Pixillion Image Converter
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $17.49
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 870
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы
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Отзывы о программе Pixillion Image Converter

Славик про Pixillion Image Converter 2.44 [13-04-2013]

Программа мне эта очень понравилась, так как я часто заливаю скриншоты , картинки ... , иногда картинка не подходит по формату , а так как она работает с контекстным меню - то очень просто конвертнуть изображение в нужный формат из окна Выберите файл/Открыть вашего браузера(папки) , и в том же окне выбрать измененный формат изображения не закрывая это окно .
Тем самым эта программа экономит массу времени и нервов.
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