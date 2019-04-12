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Pixillion Image Converter 6.06
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2.50 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 2.50 из 5
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Pixillion Image Converter - мультиформатный конвертер цифровых изображений и фотографий, с функцией редактирования и возможностью создания слайд-шоу. Программа позволяет осуществлять пакетное преобразование до тысячи файлов одновременно, изменять размер изображений, настраивать яркость, контрастность, применять различные эффекты, добавлять текст, водяные знаки и многое другое. Присутствует функция предварительного просмотра и интеграция в контекстное меню Проводника.
Обработанные с помощью Pixillion Image Converter можно с легкостью опубликовать в сети Интернет, отправить по электронной почте или просматривать на различных портативных устройствах. Поддерживаются наиболее популярные графические форматы, включая GIF, JPG, PDF, PNG, BMP, PSD, TGA и т.д.
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Отзывы о программе Pixillion Image Converter
Славик про Pixillion Image Converter 2.44 [13-04-2013]
Программа мне эта очень понравилась, так как я часто заливаю скриншоты , картинки ... , иногда картинка не подходит по формату , а так как она работает с контекстным меню - то очень просто конвертнуть изображение в нужный формат из окна Выберите файл/Открыть вашего браузера(папки) , и в том же окне выбрать измененный формат изображения не закрывая это окно .
Тем самым эта программа экономит массу времени и нервов.
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