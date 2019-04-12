Pixillion Image Converter - мультиформатный конвертер цифровых изображений и фотографий, с функцией редактирования и возможностью создания слайд-шоу. Программа позволяет осуществлять пакетное преобразование до тысячи файлов одновременно, изменять размер изображений, настраивать яркость, контрастность, применять различные эффекты, добавлять текст, водяные знаки и многое другое. Присутствует функция предварительного просмотра и интеграция в контекстное меню Проводника.

Обработанные с помощью Pixillion Image Converter можно с легкостью опубликовать в сети Интернет, отправить по электронной почте или просматривать на различных портативных устройствах. Поддерживаются наиболее популярные графические форматы, включая GIF, JPG, PDF, PNG, BMP, PSD, TGA и т.д.