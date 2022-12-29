Отзывы о программе Digital Patrol

ArtNolt Шикарный сканер. Не надо ерундить! В бесплатной версии напишет адрес зараженного обьекта и этого уже достаточно.Чтобы ручками прямыми удалить)

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Дима ерундистика для лохов. Да еще и платить за это!?)))

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Владимир Обычный сканер тут наверное даже мониторов нет.

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Городон Шамуэй Эй, не ругайте Стоп! Работает он нормально, можно использовать как дополнительную защиту.

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