Digital Patrol для Windows

Описание
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Оценка: 4.65/5 голосов - 20
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 350 руб.
Ограничение:90 дней
Версия:5.5 build 57 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 8 731 | Статистика
Размер:141,7 Мб
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Digital Patrol — надежный, эффективный антивирус, способный обнаружить и удалить все известные типы троянских программ, интернет-червей и вредоносных программ. Возможности программы:

  • Защита от всех известных вирусов. В Антивирус Stop! интегрирована технология поиска неизвестных вирусов и вредоносных программ, основанная на принципах эвристического анализа (Анализатор кода).
  • Ежедневные обновления антивирусной базы. Обеспечение бесплатными ежедневными обновлениями антивирусной базы. При помощи встроенного модуля "Обновление Stop!" Вы можете загрузить обновления автоматически или нажатием одной кнопки через Интернет.
  • Поддержка архивированных файлов и почтовых баз. Антивирус Stop! поддерживает широкий спектр форматов сжатия файлов, и осуществляет антивирусную проверку их содержимого.
X567C-EA69D-EACCB-AE2X3-9A725 - этот лицензионный ключ можно использовать для тестирования всех функций программы
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Отзывы о программе Digital Patrol

ArtNolt про Digital Patrol 5.5 build 55 [28-08-2022]

Шикарный сканер. Не надо ерундить! В бесплатной версии напишет адрес зараженного обьекта и этого уже достаточно.Чтобы ручками прямыми удалить)
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Дима про Digital Patrol 5.5 build 50 [21-09-2013]

ерундистика для лохов. Да еще и платить за это!?)))
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Владимир про Digital Patrol 5.5.35 [07-02-2011]

Обычный сканер тут наверное даже мониторов нет.
2 | 2 | Ответить

Городон Шамуэй про Антивирус Stop! Scanner 5.01.00 [30-04-2010]

Эй, не ругайте Стоп! Работает он нормально, можно использовать как дополнительную защиту.
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Amak про Антивирус Stop! Scanner 5.01.00 [15-09-2008]

Это просто лишняя утрата времени. Сама прога занесет вирусы а потом как будто их обноружит. Детсад какой-то.
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