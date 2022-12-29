Digital Patrol для Windows
|Оценка:
|4.65/5 голосов - 20
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 350 руб.
|Ограничение:
|90 дней
|Версия:
|5.5 build 57 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Proantivirus Research Lab
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 8 731 | Статистика
|Размер:
|141,7 Мб
Digital Patrol — надежный, эффективный антивирус, способный обнаружить и удалить все известные типы троянских программ, интернет-червей и вредоносных программ. Возможности программы:
- Защита от всех известных вирусов. В Антивирус Stop! интегрирована технология поиска неизвестных вирусов и вредоносных программ, основанная на принципах эвристического анализа (Анализатор кода).
- Ежедневные обновления антивирусной базы. Обеспечение бесплатными ежедневными обновлениями антивирусной базы. При помощи встроенного модуля "Обновление Stop!" Вы можете загрузить обновления автоматически или нажатием одной кнопки через Интернет.
- Поддержка архивированных файлов и почтовых баз. Антивирус Stop! поддерживает широкий спектр форматов сжатия файлов, и осуществляет антивирусную проверку их содержимого.
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Отзывы о программе Digital Patrol
ArtNolt про Digital Patrol 5.5 build 55 [28-08-2022]
Шикарный сканер. Не надо ерундить! В бесплатной версии напишет адрес зараженного обьекта и этого уже достаточно.Чтобы ручками прямыми удалить)
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Дима про Digital Patrol 5.5 build 50 [21-09-2013]
ерундистика для лохов. Да еще и платить за это!?)))
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Владимир про Digital Patrol 5.5.35 [07-02-2011]
Обычный сканер тут наверное даже мониторов нет.
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Городон Шамуэй про Антивирус Stop! Scanner 5.01.00 [30-04-2010]
Эй, не ругайте Стоп! Работает он нормально, можно использовать как дополнительную защиту.
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Amak про Антивирус Stop! Scanner 5.01.00 [15-09-2008]
Это просто лишняя утрата времени. Сама прога занесет вирусы а потом как будто их обноружит. Детсад какой-то.
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