Adguard 6.4.1814.4903 Adguard - мощный блокировщик рекламы, он способен заблокировать как обычные рекламные блоки и всплывающие окна, так и порно-баннеры и другие необычные виды рекламы. uBlock Origin 1.18.16 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox uBlock Origin - отличный блокировщик назойливой и раздражающей рекламы Adblock 3.46.0 для Google Chrome Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету

Adblock Plus 3.5.0 для Mozilla Firefox Adblock Plus - незаменимое расширение для браузеров Firefox, Firefox Mobile, Thunderbird, SeaMonkey, Songbird, Prism, которое призвано сделать просмотр веб-страниц AdwCleaner 7.3 AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений. Adblock Plus 3.5.0 для Google Chrome Adblock Plus - бесплатный блокировщик рекламы для Google Chrome. Полностью блокирует назойливую рекламу в Интернете