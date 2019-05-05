Adblock Plus - бесплатный блокировщик рекламы для Google Chrome. Полностью блокирует назойливую рекламу в Интернете: видео-рекламу на YouTube, рекламу на Facebook, баннеры и т.д. Подходит для всех браузеров на базе технологии Chromium: Google Chrome, Comodo Dragon, SRWare и т.д.

Дополнение может блокировать:

Баннеры

Видео рекламу на Youtube

Всплывающие окна

Всю другую отвлекающую и назойливую рекламу

Поддерживает идею Допустимой Рекламы. Не блокируя некоторые маленькие неподвижные рекламные блоки вы поддерживаете веб-сайты, которые живут только за счет этого. Эта функция может быть отключена в любое время.