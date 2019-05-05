Adguard 6.4.1814.4903
Adguard - мощный блокировщик рекламы, он способен заблокировать как обычные рекламные блоки и всплывающие окна, так и порно-баннеры и другие необычные виды рекламы.
uBlock Origin 1.18.16 для Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
uBlock Origin - отличный блокировщик назойливой и раздражающей рекламы
Adblock 3.46.0 для Google Chrome
Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету
Adblock Plus 3.5.0 для Mozilla Firefox
Adblock Plus - незаменимое расширение для браузеров Firefox, Firefox Mobile, Thunderbird, SeaMonkey, Songbird, Prism, которое призвано сделать просмотр веб-страниц
AdwCleaner 7.3
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.
Adblock Plus 3.5.0 для Google Chrome
Adblock Plus - бесплатный блокировщик рекламы для Google Chrome. Полностью блокирует назойливую рекламу в Интернете