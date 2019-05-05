Adblock Plus для Windows

Adblock Plus 3.5.2 для Google Chrome

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Описание Adblock Plus 3.5.2 для Google ChromeОписание   Скачать Adblock Plus 3.5.2 для Google ChromeСКАЧАТЬ (1,07 Мб) Скриншоты Adblock Plus 3.5.2 для Google ChromeСкриншоты (3)   Статистика Adblock Plus 3.5.2 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Adblock Plus 3.5.2 для Google ChromeОтзывы (3)  
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4.53 из 5, всего оценок - 77
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Adblock Plus - бесплатный блокировщик рекламы для Google Chrome. Полностью блокирует назойливую рекламу в Интернете: видео-рекламу на YouTube, рекламу на Facebook, баннеры и т.д. Подходит для всех браузеров на базе технологии Chromium: Google Chrome, Comodo Dragon, SRWare и т.д.

Дополнение может блокировать:

  • Баннеры
  • Видео рекламу на Youtube
  • Всплывающие окна
  • Всю другую отвлекающую и назойливую рекламу

Поддерживает идею Допустимой Рекламы. Не блокируя некоторые маленькие неподвижные рекламные блоки вы поддерживаете веб-сайты, которые живут только за счет этого. Эта функция может быть отключена в любое время.

Adblock Plus
Adblock Plus
Adblock Plus
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Венгерскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)26 / 96 811
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы - Утилиты к браузерам
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скачать Adguard

Отзывы о программе Adblock Plus

Алексей про Adblock Plus 1.10 для Google Chrome [23-09-2016]

Хорошая программа !
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Дмитрий про Adblock Plus 1.10 для Google Chrome [01-08-2016]

Прошу отключить рекламу.
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Владислав про Adblock Plus для Google Chrome 1.4 [22-03-2013]

Отлично блокирует рекламу! Если хотите, чтобы блокировал все, снимите галочку в настройках Adblock Plus с "Разрешить некоторую ненавязчивую рекламу"!
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